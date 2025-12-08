Un chasseur et son fils blessés grièvement par un sanglier qui les a chargés tous les deux

Un sanglier en train de courir

Ce week-end, un père et son fils ont été blessés par un sanglier en pleine partie de chasse dans le Gard.

Une partie de chasse a pris une tournure sanglante ce samedi 6 décembre 2025. Un père et son fils, âgés de 54 ans et 30 ans, ont été attaqués par un sanglier dans le Gard, rapporte Centre Presse Aveyron.

Deux chasseurs blessés par un sanglier

L’incident a eu lieu à hauteur de Saint-Nazaire-des-Gardies, aux alentours de quinze heures. Comme le précise le quotidien régional, le suidé a chargé les deux chasseurs, les blessant grièvement.

Deux chasseurs en train de marcher dans un champ Crédit Photo : iStock

Pris pour cible à plusieurs reprises par le mammifère, le trentenaire a été touché au niveau de la cuisse et souffrait d’une importante hémorragie.

De son côté, le quinquagénaire avait une plaie de 15 centimètres au mollet gauche.

Une importante opération de sauvetage

Face à cette situation, d’importants moyens humains et matériels ont été déployés pour secourir les victimes.

Selon les informations de nos confrères, quinze sapeurs-pompiers et douze véhicules de secours, dont un hélicoptère de la sécurité civile, ont été dépêchés sur les lieux.

Une fois pris en charge, le jeune homme a dû être héliporté au centre hospitalier de Carémeau à Nîmes où il a été opéré en urgence, ont indiqué les sapeurs-pompiers du Gard à France 3 Occitanie. Le père de famille, quant à lui, a été confié à l’hôpital d’Alès.

Hélicoptère de secoursCrédit Photo : iStock

Le jour même, un autre accident de chasse s'est produit dans l’Hérault. Un homme de 48 ans a reçu un tir de munition au plomb dans la fesse. Grièvement blessé, celui-ci a été transporté en urgence au Centre Hospitalier de Béziers. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes exactes de cet événement.

Un sanglier dans une forêtCrédit Photo : iStock 

Fin novembre, un chasseur âgé d’une soixantaine d’années a été retrouvé mort dans une forêt du Var. Un sanglier pourrait être à l’origine de son décès.

Source : Centre Presse Aveyron
Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

