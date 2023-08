Sainte-Maxime : un dauphin vient s'amuser près d'un jet-ski dans cette vidéo incroyable

Dans le golfe de Saint-Tropez, un saisonnier a vécu une scène incroyable ! Alors qu’il faisait du jet-ski, il a vu un dauphin s’approcher et jouer à ses côtés.

C’est une rencontre qu’il n’oubliera jamais !

Un beau matin en début de semaine, Sacha Jacob, moniteur en formation dans une base nautique de Sainte-Maxime, s’apprêtait à accueillir ses premiers clients, lorsqu'il a assisté à une scène rare et magnifique.

Peu avant 10 heures, il a en effet aperçu un dauphin nager à 200 mètres de la plage de la Nartelle. L'animal se donnait en spectacle devant les vacanciers présents au bord de la rive.

“J’ai aussitôt pris un scooter des mers pour me rapprocher de lui”, a confié le moniteur à Var-Matin.

Crédit photo : Twitter / Var-Matin

“C’était irréel”

“Quand je suis arrivé à sa hauteur, il s’est directement approché pour venir me montrer ce qu’il savait faire. Il a commencé à nager sur le dos, puis sur le côté, avant de sauter d’un bout à l’autre de mon jet-ski. Il ne voulait plus partir, c’était irréel ! Pendant notre interaction, il s’est également rapproché d’une famille, venue faire un tour de la baie en kayak. Les deux jeunes filles étaient fascinées. Il a joué avec nous pendant plus de 30 minutes, nous avons été extrêmement chanceux”, a raconté Sacha Jacob.

Un dauphin joue avec un jet-ski sur la plage de la Nartelle à Sainte-Maxime

Sacha Jacob pic.twitter.com/bDU9f8QFDG — Var-matin (@Var_Matin) August 16, 2023

Naturellement, le jeune saisonnier a immortalisé la scène en vidéo et les images montrent l’humeur amusée du dauphin qui enchaîne les sauts hors de l’eau, juste à côté du jet-ski.

Si une telle rencontre reste incroyable à vivre, le sanctuaire Pelagos (en charge de la protection des mammifères marins dans cette zone de la Méditerranée) rappelle néanmoins qu’il est nécessaire de s’éloigner d’un dauphin si ce dernier montre un quelconque signe d’agacement.