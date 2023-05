Un orang-outan donne naissance à un bébé dans un zoo, une bonne nouvelle pour l'espèce en danger critique d'extinction

Le zoo de Sacramento, en Californie, a eu la joie d’accueillir un bébé orang-outan de Sumatra. Cette naissance est une bonne nouvelle pour l’espèce, en danger critique d’extinction.

Lundi 1er mai, le zoo de Sacramento, en Californie, a accueilli un nouveau pensionnaire. Une femelle orang-outan a donné naissance à un bébé. Le petit orang-outan de Sumatra est un mâle qui se porte bien. La nouvelle a été partagée sur la page Facebook du zoo.

Crédit photo : iStock

“Indah, l’orang-outan de Sumatra de 19 ans du zoo, a donné naissance à un bébé mâle en bonne santé. La mère et l’enfant vont bien”, peut-on lire sur la publication.

Naissance d’un bébé orang-outan

Au départ, la femelle avait du mal à allaiter son petit après sa naissance. Elle a reçu l’aide des soigneurs du zoo pour l’aider.

“Après la naissance du bébé, le personnel soignant a commencé des observations 24 heures sur 24 pour s’assurer que tout se passait bien avec le couple. La mère avait des difficultés à allaiter et l’équipe a pris la décision d’intervenir afin de fournir au nourrisson des soins supplémentaires”, a ajouté le zoo.

Cette naissance d’un bébé orang-outan est la première dans ce zoo depuis 1981. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour cette espèce en danger critique d’extinction, classée parmi la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). La population d’orangs-outans diminue de plus en plus à l’état sauvage et pour les experts animaliers, cette naissance est “un succès monumental”.

À terme, les soigneurs du zoo aimeraient réintroduire les orangs-outans à l’état sauvage. Pour l'instant, ils ne savent pas encore si cela sera possible, ni à quel moment.