Calvados : deux gardes du littoral héroïques sauvent un dauphin échoué sur la plage d'Omaha Beach

Fin février, deux gardes du littoral ont secouru un dauphin échoué sur la plage d'Omaha Beach dans le Calvados.

Tous les super-héros ne portent pas de cape. La journée du lundi 26 février ne fut pas de tout repos pour Benjamin Holé et Mathéo Picquenard, deux collègues en charge de l’entretien des Espaces naturels sensibles (ENS) du département du Calvados.

La raison ? Ils ont trouvé un dauphin commun échoué sur la plage d’Omaha Beach, site emblématique du Débarquement de Normandie, rapporte le Département du Calvados sur sa page Facebook. Par chance, le mammifère marin était encore vivant.

«Je fais ce métier depuis dix ans, j'en avais déjà retrouvé quatre ou cinq sur la plage, mais ils étaient tous décédés. D'en retrouver un vivant, avec la tempête, c'est une première», explique Benjamin Holé auprès du France 3 Régions.

Crédit Photo : Département du Calvados

Les deux agents sauvent le dauphin échoué

Face à cette situation, le binôme s’est donné pour mission de sauver l'animal. Comme le précise le média, Benjamin et Mathéo ont contacté Pelagis, l’observatoire français des mammifères et oiseaux marins. Le hic ? L’opération de sauvetage s’est avérée plus compliquée que prévu en raison de l’état de la mer.

Crédit Photo : Département du Calvados

Alors que le dauphin se trouvait en très mauvaise posture et que les secours tardaient à arriver, les deux gardes du littoral ont uni leurs forces pour remettre le cétacé dans la mer. Après plusieurs tentatives ratées, leurs efforts ont finalement porté leurs fruits trente minutes plus tard.

Le dauphin a regagné son habitat naturel grâce à ses deux sauveurs : «On s'est dit qu'on allait l'emmener le plus loin possible. On est allé jusqu'à avoir de l'eau jusqu'à la taille, puis on l'a relâché, et il est parti». Aujourd’hui, Benjamin et Mathéo espèrent que leur protégé aquatique se porte bien.