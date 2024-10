Canada : un homme tombe nez à nez avec un ours noir dans son garage et a la meilleure réaction possible

Que feriez-vous si vous rencontriez un ours dans votre garage ? Cette mésaventure est arrivée à un Canadien, et ce dernier a eu la meilleure réaction possible face à l’animal.

La Colombie-Britannique (Canada) abrite une importante population d’ours noirs sur son territoire. Le hic ? Certains d’entre eux s’invitent dans les maisons pour y voler de la nourriture.

Ce n’est pas Alex Gold qui oserait dire le contraire. Le 19 septembre dernier, un ours s’est introduit dans le garage de sa propriété. Face à cette situation, ce Canadien a eu la meilleure réaction possible.

Crédit Photo : iStock

Le propriétaire des lieux a filmé sa rencontre inattendue avec l’ursidé et a partagé l’extrait sur sa page Instagram.

Sur ces images impressionnantes, on aperçoit Alex Gold entrer dans son garage depuis l’extérieur de la maison, tandis qu’un ours est caché au fond de la pièce. À noter que le mammifère a réussi à se faufiler à l’intérieur car la porte du garage était restée ouverte.

Comme vous pouvez le voir, l’animal se dirige ensuite vers l’homme en courant avant d’être stoppé net dans son élan.

Un immense sang-froid

Pour se protéger d’une éventuelle attaque, Alex Gold a fait preuve d’un immense sang-froid.

En effet, ce dernier a levé les bras en l’air avant de crier à plusieurs reprises «Non !» sur un ton ferme tout en gardant son calme.

Selon The Humane Society of the United States (HSUS), il est conseillé de lever les bras en l'air et de faire la grosse voix pour faire fuir un ours noir.

Crédit Photo : Alex Gold

Dans la foulée, l’auteur de la vidéo s’est réfugié dans sa voiture pour se mettre à l’abri. Et comme si cela ne suffisait pas, un ourson a pointé le bout de son museau devant le véhicule.

Cette fois-ci encore, Alex Gold a adopté la bonne attitude : il a klaxonné à plusieurs reprises pour inciter les deux ours à s’éloigner. Une chose est sûre : il n’oubliera jamais sa rencontre avec le roi de la forêt.

En cas de rencontre avec un ours noir, les experts recommandent de ne pas courir et de rien jeter sur l’animal pour le faire fuir. Vous devez impressionner l’ours en criant et en gesticulant.

«Il n’est pas recommandé de faire le mort avec l’ours noir. Restez plutôt attentif à la situation et soyez prêt à lui faire face en cas d’attaque», explique le Gouvernement du Québec sur son site internet.

Face au grizzli, l’U.S. National Park Service conseille de faire le mort en se couchant sur le ventre afin de se protéger d’une éventration.

Crédit Photo : Istock

Pour l’ours polaire, le glus gros ursidé de la planète et plus redoutable prédateur de l’Arctique, vous devez avoir l’air le plus imposant possible, explique le documentaire «Morsures Animales» (diffusé sur National Geographic Wild). Pour ce faire, vous pouvez faire du bruit avec vos bâtons de randonnée et autres accessoires.