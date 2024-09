À 12 ans, il sauve la vie de son père attaqué par un ours

Aux États-Unis, Ryan Beierman et son fils Owen se sont rendus en forêt pour chasser. Cependant, le père de famille a tiré sur un ours, qui l’a ensuite attaqué. Pour sauver son père, Owen, 12 ans, a fait preuve d’un incroyable sang-froid.

Un sauvetage pas comme les autres a récemment eu lieu aux États-Unis. Le 6 septembre dernier, Ryan Beierman, 48 ans, et son fils Owen sont partis chasser dans une forêt de l'État du Wisconsin. Alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans une cabane en hauteur, Ryan a aperçu un gros ours brun et a décidé de lui tirer dessus sans le tuer.

Ryan et Owen sont ensuite partis à la recherche de l’animal blessé quand tout à coup, l’ours a bondi sur Ryan. Tout est allé très vite.

“Il était dans une posture de chat prêt à bondir. Et puis tout d’un coup, il était sur moi. Il a chargé et m’a fait tomber. L’ours se battait pour sa vie et je me battais pour la mienne. Tout ce que je pouvais voir, c’étaient ses griffes et ses dents”, a raconté Ryan Beierman au Minnesota Star Tribune.

Crédit photo : iStock

Il sauve la vie de son père

Devant cette attaque, Owen, 12 ans, n’a pas paniqué. Il a fait preuve d’un grand sang-froid et a tiré sur l’ours avec son fusil. Un seul coup a suffit pour éloigner l’animal, qui a finalement succombé à ses blessures. Grâce à ce geste, Owen a sauvé la vie de son père, qui a eu 23 points de suture au visage ainsi que plusieurs traces de morsures et de lacérations sur le corps, au niveau des bras et des jambes.

Crédit photo : iStock

Pour Ryan, son fils est “un héros”. Espérons que cette histoire puisse le convaincre de ne plus tirer sur les ours à l’avenir…