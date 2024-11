Cassius, le plus grand crocodile du monde, est mort en Australie

Le reptile de plus d’une tonne vivait dans une réserve en Australie depuis une trentaine d’années.

Vous l’ignorez peut-être, mais Cassius était considéré comme le plus grand crocodile du monde en captivité. Ce reptile semblant tout droit de Jurassic Park est mort, a annoncé ce samedi 2 novembre la réserve australienne où il vivait depuis une trentaine d’années.

«Il était plus qu’un simple crocodile, il était un membre précieux de notre famille et il a apporté joie et compagnie à son meilleur ami George pendant plus de 37 ans», a indiqué sur sa page Facebook le Marineland Melanesia Crocodile Habitat, situé sur Green Island (Queensland).

Comme le rapporte Sky News, Cassius mesurait près de 5,50 mètres et pesait plus d’une tonne. Des mensurations gargantuesques qui lui ont permis de décrocher le titre du plus grand crocodile du monde vivant en captivité, selon le Guinness des records.

Crédit Photo : ABC

Cassius a vécu plus d'un siècle

L’animal était âgé de 120 ans au moment de son décès. C’est du moins ce qu’affirme Graeme Webb, spécialiste des crocodiles, auprès de ABC.

«Il n'est pas impossible qu'il ait plus d'un siècle, peut-être même 120 ans», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.

De son côté, le refuge qui a recueilli Cassius en 1987 a révélé que son pensionnaire était «très vieux».

«On pense qu'il a vécu bien plus longtemps qu'un crocodile vivant dans la nature».

Crédit Photo : Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Le crocodile marin a eu une vie mouvementée. Il a été capturé dans les années 1980 après avoir attaqué des bateaux et du bétail. Un passé mouvementé qui lui a valu plusieurs cicatrices.

C’est dans ce contexte que la bête a été achetée par George Craig, le fondateur du Marineland Melanesia Crocodile Habitat. À noter que ce dernier a été admis en maison de retraite début octobre.

La santé du monstre marin a commencé à décliner dix jours après le départ de son «ange gardien», a indiqué le parc animalier.

Crédit Photo : Marineland Melanesia Crocodile Habitat