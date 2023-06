Le plus grand crocodile du monde célèbre ses 120 ans et sa taille est hallucinante !

Le plus grand crocodile du monde, Cassius, vient de fêter ses 120 ans. Selon les experts, il serait en excellente santé.

Les années passent et pourtant, Cassius ne prend pas une ride. Le plus grand crocodile du monde, qui doit notamment sa réputation à sa taille de 5,5 mètres de long et son poids de plus d’une tonne, vient de célébrer ses 120 ans. Oui, vous avez bien lu.



Un crocodile géant

Comme le rapporte le média Sud Ouest, il a d’ailleurs été élu le crocodile le plus grand du monde. Une taille qui lui a valu une distinction dans le Guiness World Record. Désormais, en plus d’être le plus grand du monde, il est aussi l’un des crocodiles les plus vieux de son espèce sur Terre.



Pour la petite histoire, Cassius, est né au 20ᵉ siècle et vit en captivité au Marineland Crocodile Park de Green Island, en Australie depuis 1980. Selon ABC, avant d’être recueilli par l’Homme, le crocodile aurait vécu près de 80 ans en pleine nature. Graeme Webb, un chercheur de crocodile, avait participé à sa capture. Interrogé par ABC, il a raconté : “C'était alors un gros et vieux crocodile noueux… des crocs de cette taille ne sont pas normaux (...) Le gros problème, c'était de faire sortir l'animal pour l'empêcher de se débattre et de l'amener quelque part où il pourrait récupérer. Essayer de l'attraper était très difficile car il fallait vraiment les déjouer.”



Et s’il est toujours en vie aujourd’hui, c’est notamment grâce à sa vie en captivité et aux soins prodigués par l’Homme. D’après les spécialistes, la longévité d’un crocodile en captivité peut ainsi être estimée à 100 ou 120 ans. Alors qu’il vient de fêter un nouvel anniversaire, Cassius pourrait bien avoir encore de longues années devant lui. Les experts sont formels : il est “heureux et en bonne santé”.