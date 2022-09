Elle emmène son cheval dans une unité de démence, il reçoit des carottes et décide d'y retourner plusieurs fois

Sur TikTok, la propriétaire d’un cheval a partagé le comportement amusant et adorable de son équidé : après avoir reçu des carottes de la part de patients atteints de démence, le cheval a décidé de s’enfuir plusieurs fois pour y retourner.

Les chevaux ont une grande mémoire et sont capables de garder en souvenir des moments de leur vie qu’ils ont aimé. C’est le cas d’un cheval nommé Panda, qui appartient à Maija Vance. Dans plusieurs vidéos publiées sur TikTok, la propriétaire du cheval a partagé le comportement adorable de son équidé.

Crédit photo : @maija_vance

Panda est un cheval intrépide et déterminé qui sait parfaitement ce qu’il veut et qui fait tout pour arriver à ses fins. En effet, Maija a raconté dans ses vidéos que son cheval s’était enfui plusieurs fois de son enclos pour revenir à un endroit qu’il avait particulièrement apprécié.

Le cheval s’enfuit pour avoir des carottes

Récemment, Maija a emmené son cheval dans l’unité de démence de sa ville pour qu’il rencontre des patients atteints de démence. Ces derniers, heureux de voir un animal, lui ont donné des carottes. Et manifestement, le cheval a adoré ces cadeaux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maija Vance (@maija_vance)

Quelques jours plus tard, Panda s’est enfui de son enclos et quand Maija l’a retrouvé, il était retourné auprès des patients pour recevoir à nouveau des carottes. L’histoire s’est répétée plusieurs fois, ce qui prouve que l’animal savait parfaitement où aller pour retrouver ces gourmandises. Les aventures de Panda ont été partagées dans plusieurs vidéos publiées sur TikTok et l’histoire est devenue virale tant l’animal est drôle et attachant.

« Combien de fois mon cheval s’est-il échappé et s’est-il précipité dans l’unité de démence de la ville et j’ai dû le ramener à la maison ? Je suis sûre que les résidents n’arrêtent pas de dire à leur famille qu’un cheval est entré, et leurs proches ne les croient pas », a affirmé Maija.

Des évasions pour trouver des carottes

Dans une vidéo, on peut voir Panda s’échapper et courir autour du parking de l'unité de démence alors que Maija essaie de le rattraper.

« Je suis vraiment désolée que cela se reproduise. C’est 100% de ma faute, je l’ai emmené à l’unité de démence pour rendre visite aux patients. Ils l’ont aimé et lui ont donné des carottes. Maintenant, il essaie de trouver des moyens de se libérer et de courir en ville pour retourner là-bas », a expliqué la jeune femme dans la vidéo.

Si ces évasions font perdre du temps à Maija, elles font le plus grand bonheur des patients qui peuvent revoir l’animal, mais aussi la joie de Panda qui fait le plein de carottes.