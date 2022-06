Ce chien chargé en électricité statique est devenu un véritable phénomène sur TikTok

La jeune chienne que vous allez découvrir dans cet article est en train de devenir une star sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok.

Crédit : rosariocar1 / TikTok

À voir aussi

En effet, une vidéo d’elle montrant ses poils se diriger vers le ciel en raison de l’électricité statique crée actuellement le buzz. On a tous connu déjà vécu ce moment particulièrement amusant lorsque nos cheveux se hérissent dès que vous enfilez un pull ou lorsque vous vous coiffez, et c’est normal, tout est une question d'ions positifs et négatifs qui s'entremêlent.

Pour expliquer ce phénomène, il faut se replonger dans les cours de physique-chimie. Le principe est le même que celui d’un aimant. Les cheveux peuvent avoir une charge opposée à certains objets (vêtements, brosses à cheveux, etc.), et sont donc naturellement attirés vers eux. En cas de frottement entre certains matériaux, des électrons, mobiles car en orbite autour du noyau, peuvent être arrachés à certains atomes et attirés par d’autres, ce qui modifie la charge électrique de la matière. On parle ainsi d’électricité statique.

Un chien chargé en électricité

Et c’est exactement l’expérience qu’a récemment vécue le chien femelle ommée Catarina. Rapidement, alors qu’elle venait de monter sur le canapé de son foyer, ses poils se sont chargés en électricité et son apparence a littéralement changé. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ses cheveux se sont mis en pétard.

« Elle a commencé à frotter son corps sur le canapé. Elle a explosé d'électricité statique. J'étais tellement surprise. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle serait très heureuse de savoir qu'elle fait sourire les gens. Je pense qu'elle se sentirait très aimée » a raconté Rosario, la propriétaire de Catarina, à The Dodo.

Crédit : rosariocar1 / TikTok