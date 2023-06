Ce chien chinois à crête vient d'être élu « chien le plus moche du monde », et on comprend pourquoi

Le week-end dernier, Scooter, un chien chinois à crête, a reçu le prix du «chien le plus moche du monde».

Vous l’ignorez peut-être, mais le «World’s Ugliest Dog» est une compétition américaine qui élit chaque année le chien le plus moche au monde. Ce concours, destiné à promouvoir l’adoption, se déroule tous les ans dans la ville de Petaluma, en Californie.

Cette année, la palme a été remportée par Scooter, un chien chinois à crête âgé de sept ans, rapporte The Guardian. En effet, le canidé a reçu son prix le week-end dernier, sous le regard plein de fierté de sa maîtresse, une certaine Linda Elmquist.

Crédit Photo : John G Mabanglo/EPA

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animal ne passe pas inaperçu avec sa langue pendante et ses pattes arrières déformées.

«Je suis ravie et incroyablement fière», a indiqué la propriétaire de l’animal dans un communiqué. Malgré les défis auxquels il a été confronté avec ses pattes arrière déformées, Scooter a défié tous les pronostics et nous a montré le vrai sens de la résilience et de la détermination».

Crédit Photo : Noah Berger/AP/SIPA

Un chien courageux et déterminé

Sans réelle surprise, la petite boule de poils n’a pas toujours eu la vie facile. Comme le précise le média britannique, Scooter est né dans un élevage. Comme le chiot était doté d’un physique ingrat et souffrait d’un handicap au niveau des pattes, l’éleveur a souhaité l’euthanasier.

Par chance, Scooter a été sauvé in extremis puis soigné par un bénévole au grand cœur. Ce dernier a appris à se déplacer avec l’aide d’un chariot spécialisé. Mais ce n’est pas tout ! Il a également été recueilli par une famille aimante.

Crédit Photo :John G Mabanglo/EPA



C’est sa fureur de vivre qui lui a permis de remporter le titre tant convoité ainsi qu’un chèque de 1 500 dollars (environ 1400 euros). À noter que l’édition précédente avait couronné un autre Chinois à crête.