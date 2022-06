Voici le chien le plus laid au monde, un Chinois à crête de 17 ans élu durant un concours

Le chien le plus laid au monde vient d'être élu lors d’un concours américain destiné à promouvoir l'adoption.

C’est un bien curieux concours qui vient de livrer son verdict !

Organisé le 24 juin dans la ville de Petaluma (Californie), le « World’s Ugliest Dog » - qui, contrairement aux apparences, est une compétition promouvant l’adoption des animaux - vient d'élire le chien le plus laid au monde.

Et l’heureux gagnant est « Mister Happy Face », un vieux chinois à crête âgé de 17 ans, dont la langue pend en permanence.

Crédit photo : Josh Edelson / AFP

Baptisé « Mister Happy Face », ce chinois à crête de 17 ans est le chien le plus… laid au monde

Avec ce titre, sa propriétaire Jeneda Benally a gagné la somme de 1 500 dollars ainsi qu’un voyage à New York pour participer à la célèbre émission de télévision « Today » sur NBC.

Cette musicienne de 41 ans a adopté « Mister Happy Face » durant la pandémie de Covid-19. À l’époque, Jeneda avait d’abord repéré un autre chien mais celui-ci n’était plus disponible. Elle avait alors demandé si un autre spécimen de la même race était proposé à l’adoption. Il y en avait bien un, mais le pauvre était âgé et malade.

« Le personnel du refuge a essayé de me préparer à ce que j’allais voir. J’ai vu une créature qui était en effet âgée, avait besoin d’une seconde chance et méritait d’être aimée », a expliqué la quadragénaire aux organisateurs du concours.

Crédit photo : Josh Edelson / AFP

Crédit photo : Josh Edelson / AFP

Jeneda n’a pas hésité une seconde alors que les vétérinaires l’avaient prévenue que « Mister Happy Face » n’avait plus que quelques semaines à vivre en raison de sa santé déclinante.

Mais le petit toutou a déjoué les pronostics !

« L’amour, la gentillesse et les baisers de maman l’ont aidé à surmonter ses problèmes », a ainsi raconté Jeneda.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le « World’s Ugliest Dog » n’a pas pour but de se moquer des chiens au physique peu avantageux mais, au contraire, de montrer que tous les animaux de compagnie sont uniques et qu’ils méritent de l’amour et de l’affection.

Crédit photo : D. Ross Cameron / AP