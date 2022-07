Chaque jour, ce bouledogue s'installe devant la boutique de sa maîtresse pour échanger avec les passants

Emmener son chien au travail avec soi peut être bénéfique pour les affaires, surtout lorsqu'il veut serrer la patte de chaque client potentiel qui passe par là. C'est en tout cas ce que Conny Steyaert a appris après avoir emmené Nelson, son bulldog anglais de 8 ans, au travail pendant quelques jours seulement.

Crédit : kingmajesty_princessrose / TikTok

À voir aussi

Conny Steyaert, qui travaille comme vendeuse de vêtements pour femmes sur les marchés de plein air et les festivals de rue en Belgique, a commencé à emmener Nelson avec elle pour évacuer son stress alors qu'il n'était qu'un chiot. « C’est un chien très sensible » a expliqué Conny Steyaert à nos confrères américains du site spécialisé The Dodo. Et elle d’ajouter : « il est un chien doux et très détendu à la maison, mais il n'aime pas rester seul. En plus, il est plus heureux est à l'extérieur. »

Au lieu de le laisser à la maison pendant la journée, Connyd Steyaert a décidé d'installer Nelson avec sa propre couverture devant son stand pendant qu'elle travaille. Il pouvait ainsi s'asseoir confortablement et profiter de son environnement. Il n'a pas fallu longtemps à Nelson pour apprendre que le fait de s'asseoir patiemment à cet endroit attirait l'attention des acheteurs qui passaient par là. « Ce qui me touche le plus, c'est lorsqu'il lève sa patte pour saluer les gens. Il sait comment les faire craquer » a déclaré sa propriétaire.

Et justement, charmer les passants, Nelson le fait quotidiennement, bien plus que Connyd Steyaert ne l'aurait jamais espéré. « J’ai été surpris par le fait que Nelson était un chien bon, aimant et détendu avec les gens au travail » a déclaré Connyd Steyaert, avant d'ajouter : « mais j'ai été encore plus étonnée par le comportement des gens. Je n'aurais jamais pensé que les piétons caresseraient le chien d'un inconnu aussi facilement. »

L'attention que Nelson reçoit de la part des étrangers qui passent devant la boutique de sa maîtresse peut varier d'un simple regard à un gros câlin, et il ne semble vraiment pas se laisser de tout cet amour. « Tant de gens prenaient des photos de lui et disaient quel beau et gentil chien il était et certains apportaient même une friandise pour lui » a confié Connyd Steyaert, particulièrement émue par ces gestes qui en disent long.

Crédit : kingmajesty_princessrose / TikTok

Crédit : kingmajesty_princessrose / TikTok

Un chien qui aime tout le monde

Bien que la plupart des personnes que Nelson rencontre au travail soient des inconnus, le bouledogue s’est tout de même fait quelques très bons amis au fil des ans. Sa maman, quant à elle, a gagné en notoriété au sein de sa communauté. « Il arrive souvent que les gens me reconnaissent grâce à Nelson » a confié sa propriétaire.

En plus d'apporter un sourire aux clients et aux passants, Nelson a également été une source de guérison pour certaines personnes qu'il a rencontrées au travail avec sa mère. « Un jour, une jeune fille qui passait devant notre stand s'est arrêtée pour me demander si elle pouvait caresser Nelson » raconte Connyd Steyaert. Mais, lorsque Steyaert a accepté, la fille s'est mise à pleurer. Elle a raconté que son bouledogue était récemment décédé et que voir Nelson la rendait heureuse.

Crédit : kingmajesty_princessrose / TikTok

Crédit : kingmajesty_princessrose / TikTok

Crédit : kingmajesty_princessrose / TikTok

Incroyable cette personnalité, n’est-ce pas ?