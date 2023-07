La naissance d'un bébé baleine observée par un photographe, un événement rare et incroyable

Alexis Rosenfeld est un photojournaliste qui parcourt les océans pour en apprendre davantage sur eux et savoir comment les protéger. Au cours d’une expédition, il a rencontré un bébé baleine qui venait de naître.

Alexis Rosenfeld est un photojournaliste qui s’intéresse au monde marin. Pour cette raison, il sillonne les océans de la planète depuis une trentaine d’années.

Actuellement, le photographe mène un grand projet d’exploration nommé 1 Océan. En partenariat avec l’Unesco, il compte parcourir les océans du monde pendant 10 ans, lors de missions d’exploration scientifiques. Son objectif : mieux comprendre l’océan pour le protéger.

Actuellement, Alexis Rosenfeld travaille sur la plus grande migration animale au monde, celle des sardines. Un phénomène qui a lieu en même temps que la migration annuelle des baleines à bosse.

La naissance d’un baleineau

Le photojournaliste a vu beaucoup de choses pendant ses voyages mais récemment, il a vécu une expérience incroyable qu’il n’oubliera sans doute jamais. Les 8 et 9 juillet dernier, Alexis Rosenfeld a assisté à la naissance d’un bébé baleine en Afrique du Sud.

Crédit photo : iStock

“On a vu avec toute l’équipe de 1 Ocean, un bébé qui venait tout juste de naître, il avait encore un bout de cordon sur lui. Il était venu au monde, je pense, la veille ou le jour même. Sur les images vidéo et sur la photographie, on était surpris de voir cette relation entre la maman et son bébé. Il y avait un comportement maternel et quelque chose de joyeux dans son attitude car elle se tournait sur le dos, écartait ses grandes nageoires et virevoltait. Tout ça, avec son bébé qui la précède. C’est surprenant, parce que le bébé est tout petit, minuscule même”, a expliqué Alexis Rosenfeld à Ouest-France.

Pendant ce moment magique, le photojournaliste et toute son équipe ont tenu à garder leur distance. Ils ont simplement filmé et photographié le baleineau et sa mère à l’aide d’un drone, afin de les déranger le moins possible.