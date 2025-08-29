Cet adorable chat sans oreilles recherche un nouveau foyer aimant après avoir été abandonné

Un adorable petit chat a rejoint une association de protection animale en Angleterre. Il s’agit de Mittens, un animal qui n’a plus d’oreilles à cause de brûlures liées au soleil. Aujourd’hui guéri, il cherche une nouvelle famille.

Mittens est un chat âgé de 12 ans qui n’est pas comme les autres. Il y a quelques mois, il est arrivé au centre de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), une association de protection animale basée à Martlesham, en Angleterre. Quand il est arrivé au refuge, Mittens souffrait de gros problèmes aux oreilles. En effet, ses pavillons (la partie externe de l’oreille) étaient très endommagés.

Crédit photo : RSPCA

Selon les vétérinaires de l’association, les oreilles du chat ont été brûlées par le soleil. Elles ont dû être retirées pour lui éviter un éventuel cancer de la peau, comme l’explique la BBC. Une particularité qui fait penser à celle de ce chaton qui a deux paires d'oreilles, un trait génétique très rare.

Le chat Mittens cherche une famille

Après son opération, Mittens s’est vite rétabli et a pu être proposé à l’adoption. Aujourd’hui, il recherche un foyer aimant dans lequel il pourra s’épanouir. Si ce chat n’a pas besoin de traîtement, ses nouveaux maîtres devront régulièrement surveiller l’état de sa peau pour vérifier que tout va bien. Enfin, Mittens est un chat qui vit uniquement à l’intérieur. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter la RSPCA via ce lien.

“Mittens a beaucoup progressé depuis son arrivée ici et a tout accepté avec sérénité. Tous ceux qui ont rencontré Mittens sont tombés amoureux de lui et nous avons tous hâte qu’il trouve la maison de retraite qu’il mérite”, a déclaré un porte-parole de la RSPCA, selon le Mirror.

Crédit photo : RSPCA

Protéger son chat du soleil

Pour éviter que votre chat ne souffre de problèmes à cause du soleil, comme Mittens, pensez à le protéger en lui mettant de la crème solaire adaptée lorsqu’il passe du temps à l’extérieur.

“Les chats peuvent attraper des coups de soleil exactement de la même manière que les humains, et l’exposition au soleil leur fait courir les mêmes risques. Pour les protéger, vous pouvez appliquer délicatement une crème solaire waterproof et sans danger pour les animaux (indice 30 minimum) sur l’avant et l’arrière des oreilles de votre chat, ainsi qu’un peu sur la partie sans poils de son nez”, a indiqué Rebecca Ashman, une vétérinaire de l’association RSPCA.

Pensez à récompenser votre chat avec des friandises après avoir appliqué la crème solaire. En suivant ces conseils, votre animal sera protégé tout l’été !