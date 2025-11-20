Un retraité tue le chat de sa voisine d'une balle dans la tête car il... traversait son jardin

En Gironde, un retraité âgé de 68 ans a été condamné pour avoir tué le chat de ses voisins à la carabine, dans son jardin. Absent à l’audience, il avait déclaré en avoir marre de voir le félin rôder chez lui.

Le drame remonte au 29 août 2024. Un habitant du Porge, en Gironde, fume tranquillement assis dans son jardin lorsqu’il aperçoit un petit chat noir déambuler sur sa pelouse. Ce n’est pas la première fois, mais ce sera la dernière pour ce retraité, âgé de 68 ans, qui en avait marre des visites incessantes du félin.

Il sort sa carabine et tire sur le chat en pleine tête, qui décède sur le coup. Ce mercredi 19 novembre, il était jugé par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour “sévices graves envers un animal ayant entraîné la mort.

Crédit photo : iStock

Absent à l’audience, il avait déclaré, lors de son audition par les gendarmes, qu’il pensait qu'il s'agissait d'un chat errant, ce qui n’était pas le cas. En effet, le chat appartenait à sa voisine :

“C’est pour ça que je me suis permis de tirer”

Trois armes non déclarées découverte chez le retraité

L’homme, également chasseur, a justifié son geste par la présence gênante et récurrente du félin chez lui, ce qui aurait pu lui mettre la puce à l’oreille sur le fait que le chat appartenait à quelqu’un dans le voisinage. Lors de la perquisition de son domicile, les gendarmes ont retrouvé plusieurs armes, dont trois qui n’étaient pas déclarées.

Crédit photo : iStock

Le sexagénaire était donc également poursuivi pour « mise en danger de la vie de ses voisins » et « détention de trois fusils sans autorisation ». Il a finalement été condamné à 600 euros d’amende et devra verser 800 euros à la famille voisine, ainsi que 1 200 euros à la fondation Brigitte Bardot, qui s’était portée partie civile.

Les armes découvertes chez le retraité ont été confisquées et son permis de chasse a été suspendu pendant cinq ans. Le tribunal a par ailleurs acté une interdiction de détenir un animal pendant trois ans et de détenir une arme pendant cinq ans.