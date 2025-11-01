Un bodybuilder décède d'un AVC, causé par la détresse émotionnelle liée au décès de son chat

Kadu Santos et son chat

Au Brésil, le mystère entourant la mort soudaine de Kadu Santos, bodybuilder professionnel, se dissipe peu à peu. Selon la mère de l’athlète défunt, ce dernier aurait succombé à un AVC provoqué par la "détresse émotionnelle" ressentie après le décès de son chat.

Le syndrome de takotsubo, vous connaissez ? Plus connu sous le nom de syndrome des cœurs brisés, il s’agit d’une cardiomyopathie consistant en une sidération myocardique survenant après un stress émotionnel.

Derrière ses énormes muscles gonflés, Kadu Santos avait un cœur qui aurait vécu le chagrin de trop. A l’âge de 31 ans, le bodybuilder très célèbre au Brésil a succombé à un accident vasculaire cérébral.

Kadu Santos et son chatCrédit photo : Instagram /Sabrina Wollman

Connu pour ses onze titres de champion et ses exploits dans la prestigieuse compétition "Muscle Contest", l’homme venait de perdre son chat nommé Baku. Selon la mère de l’athlète, c’est bien la perte de son chat qui a provoqué une détresse émotionnelle tellement intense qu’elle a conduit à cet AVC fatal.

"Sa tension artérielle a augmenté et il a décidé de sortir dîner avec sa compagne et des amis pour essayer de se détendre un peu. Il s’est plaint de maux de tête, a commencé à avoir des crises d’épilepsie, puis a été victime d’un AVC"

Le chat regretté de Kadu SantosCrédit photo : Instagram /Sabrina Wollman

Le bodybuilder atteint d'une malformation congénitale

À l’hôpital, les médecins ont diagnostiqué une lésion cérébrale causée par l’hémorragie. Cette situation a été aggravée par une malformation congénitale : Kadu est né avec une valve aortique bicuspide au lieu d’une valve tricuspide, ce qui a entraîné une insuffisance cardiaque suite à l’effort respiratoire et à l’infection pulmonaire provoquée par l’AVC.

Kadu Santos n’était pas seulement un athlète d’exception : il était aussi un influenceur suivi par 13 000 abonnés sur Instagram, où il partageait ses entraînements et conseils fitness.

Kadu Santos et sa compagneCrédit photo : Instagram / Sabrina Wollman

En juillet, il avait fait la demande en mariage à sa compagne, Sabrina Wollman, avec qui il partageait quatre années de complicité. Face à cette tragédie, elle n’a pas manqué de lui rendre hommage

« Si j’avais su que notre vie se terminerait ainsi, je referais tout pareil, car ce furent les quatre plus belles années de ma vie et je sais que ce furent les tiennes aussi »

Les décès de bodybuilders jeunes sont fréquents, et nombre d’entre eux trouvent leur origine dans l’utilisation de stéroïdes anabolisants et autres produits dopants visant à développer la masse musculaire ou à brûler des graisses.

