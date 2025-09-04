Cet été, la SPA a recueilli 14% d'animaux de plus que l'été dernier, une situation alarmante

Des chats derrière une grille

Chaque année, la Société Protectrice des Animaux (SPA) recueille des animaux abandonnés en été. Cette année, l’association a pris en charge 14% d’animaux supplémentaires par rapport à l’été dernier.

Les abandons d’animaux sont toujours aussi nombreux en France. En juin 2025, la SPA a diffusé une nouvelle campagne émouvante contre l’abandon des animaux pour sensibiliser les familles et lutter contre ce fléau. Cependant, cette campagne n’a pas porté ses fruits puisque de nombreux animaux ont été abandonnés cet été.

Un chien abandonné sur la routeCrédit photo : iStock

Cet été 2025, la SPA a recueilli 14% d’animaux supplémentaires par rapport à l’été dernier. Un fait alarmant quand on sait qu’en 2024, un animal était abandonné toutes les deux minutes en France.

“En juillet et août, 7 628 animaux ont été recueillis dans les 62 refuges et maisons SPA et 2 256 animaux - essentiellement des chatons - ont été pris en charge par les familles relais”, a indiqué la SPA dans un communiqué relayé par Le Figaro.

La SPA en détresse

Cette constatation est une mauvaise nouvelle pour les animaux, mais aussi pour la SPA qui a fait face à de grosses difficultés cet été qui ont “pesé sur les équipes et sur les capacités d’accueil des refuges”. L’inflation a bouleversé les refuges, les adoptions ont été très rares et la SPA a dû réquisitionner de nombreux animaux victimes de maltraitance. En plus de cela, certains refuges ont beaucoup souffert de la canicule et des incendies. Dans certains établissement, des épidémies de typhus se sont déclarées, rendant impossible l’accueil de nouveaux chats.

“Chaque été, nous anticipons une période critique, mais cette année encore, nous avons dû faire face à des tensions majeures : davantage de réquisitions, des arrivées en urgence et des besoins logistiques considérables, notamment pour les chatons”, a indiqué Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, dans le communiqué.

Un chien dans une cageCrédit photo : iStock

Malheureusement, les Français continuent donc d’abandonner leurs animaux de compagnie et parfois, les raisons peuvent être absurdes, comme l’a dévoilé un refuge dans un clip choc. Pour rappel, adopter un animal de compagnie est une décision importante qui doit bien être réfléchie en amont, pour éviter les abandons

Source : Le Figaro
