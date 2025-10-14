Normandie : 10 chiots qui venaient de naître ont été jetés dans une poubelle par leur « maître »

Des chiots / Une benne à ordures

En Normandie, 10 petits chiots ont été retrouvés dans une poubelle. Abandonnés à leur sort, les animaux sont aujourd’hui entre de bonnes mains.

Vendredi 10 octobre, une femme a décidé de sortir ses poubelles à Villiers-sous-Mortagne, en Normandie. Mais en s’approchant du conteneur de tri sélectif, elle a entendu des jappements provenant de la poubelle. La riveraine a immédiatement appelé les pompiers qui sont rapidement intervenus sur place.

Une benne à orduresCrédit photo : iStock

Dans la poubelle se trouvaient 10 petits chiots. Ils ont été récupérés par Guillaume Ganivet, responsable d’une fourrière.

“Ils ont dû être jetés entre 18h et 21h. Ils étaient dans un état limite, en hypothermie. Quand je les ai récupérés, ils avaient entre 24 heures et 3 jours de vie”, a expliqué Guillaume Ganivet à France 3.

Les chiots vont être proposés à l’adoption

Depuis la découverte de ces chiots, Guillaume Ganivet prend soin d’eux. Il leur donne le biberon toutes les deux heures en journée et toutes les trois heures le soir, en espérant qu’ils puissent survivre. Pour le moment, ces chiots sont trop jeunes pour que l’on puisse déterminer leur race.

“Ils pourraient être de type épagneul, mais c’est encore trop tôt pour le savoir, ils n’ont pas encore les yeux ouverts”, a expliqué Guillaume Ganivet.

Des chiotsCrédit photo : iStock

Les chiots vont rester auprès de Guillaume à la fourrière pendant deux mois. Ils seront ensuite confiés à la SPA ou à une association protectrice des animaux dans le but d’être adoptés. De son côté, le gérant de la fourrière va porter plainte pour qu’une enquête soit menée et que la personne qui a abandonné ces chiots soit arrêtée.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que des chiots sont retrouvés dans une poubelle. En avril 2022, un petit chien a lui aussi été jeté dans une benne à ordures avant d'être sauvé. Comme le rappelle le Ministère de l’Agriculture, l’abandon d’un animal domestique est puni de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Si l’abandon a entraîné la mort de l’animal, comme cela aurait pu se produire avec ces chiots, la personne qui l’a abandonné risque cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Source : France 3
