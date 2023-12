Cette experte alerte sur le danger de promener son chien lorsqu'il fait trop froid

Une spécialiste de la santé canine a récemment expliqué pourquoi il ne fallait pas promener certains chiens en extérieur, lorsqu'il fait trop froid.

L'hiver se rapproche dangereusement et les températures baissent de plus en plus.

Il y a donc de fortes chances pour que vous ayez déjà ressorti vos pulls, bonnets et autres gants pour vous protéger du froid. Mais avez-vous fait de même pour vos animaux de compagnie, en particulier vos chiens ?

Certains ont en effet parfois tendance à l'oublier, mais nos adorables boules de poils souffrent également du froid. Aussi, lorsque votre chien vous réclame sa promenade quotidienne en hiver, il faut savoir freiner ses ardeurs et renoncer dans son intérêt, car des températures trop basses ne sont pas sans risque, du moins pour certaines races.

Crédit photo : Pixabay

Prenez garde à la santé de vos chiens lorsque vous les promenez l'hiver

C'est en substance ce qu'explique Lorna Winter, qui a co-fondé une application de dressage baptisée Zipzag Puppy Training. Selon elle, il est important de couvrir nos chiens lorsqu'on les promène par temps froid.

« Si vous avez besoin d'un couvre-chef et d'une écharpe pour rester dehors, il est probable que votre chiot ait froid lui aussi. S'ils se déplacent, l'exercice peut réchauffer les chiens, mais les trottoirs sont froids et les chiens sont proches du sol, ils ressentent donc le froid », explique-t-elle d'abord sur le site Metro.

« Les races qui tolèrent le mieux le froid (souvent parce qu'elles ont une fourrure plus épaisse, un double pelage ou encore une ossature plus lourde) sont les Terre-Neuve, les Huskies sibériens, les Mastiffs tibétains et les Elkhounds norvégiens », indique-t-elle ensuite, en ajoutant que « les races à poils courts et de petite taille sont moins armées pour faire face au froid »

« C'est le cas des chihuahuas, des whippets et des bouledogues français », précise-t-elle par ailleurs.

Crédit photo : Pixabay

Et Lorna Winter de conseiller aux propriétaires de races vulnérables de les sortir avec des vêtements chauds pour qu'ils puissent se promener sans risques. Des petites chaussures pour protéger les pattes du froid, du sel et des produits chimiques anti-gel sont également efficaces.

Enfin, sachez que si la température descend sous les -5°C, la meilleure solution est de rester chez vous avec votre toutou. Dans ce cas, vous pouvez opter pour des activités en intérieur avec votre chien afin qu'il puisse se dépenser et se stimuler.