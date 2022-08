Cette chienne tombe du 2ème étage et se casse la patte, sa maîtresse ne veut pas la soigner

Une pauvre chienne s’est cassée une patte après être tombée du deuxième étage d’un immeuble. Sa maîtresse n’a pas souhaité la soigner. Explications.

Voici une bien sombre histoire de maltraitance animale. Alors que la petite chienne prénommée Java et âgée de 8 ans est malencontreusement tombée du 2ème étage d’un immeuble, sa maîtresse résidant en Gironde, a refusé de la soigner.

Un destin sauvé

Comme le raconte le site de la Fondation 30 Millions d’amis, la propriétaire de Java, a laissé la chienne sans soin durant près de deux jours. La Fondation 30 Millions d’amis a réussi à la récupérer grâce à une voisine et à lui prodiguer les premiers soins : “Elle était paniquée et la porte de la baie vitrée était ouverte, a précisé Séverine, directrice du refuge de Haute-Gironde, partenaire de la Fondation 30 Millions d’Amis. Le balcon n’était pas sécurisé. Et en voulant fuguer, elle est tombée…”



Crédit : 30 Millions d'amis

La Fondation a ensuite financé les soins de la petite Java et l’intervention s’est parfaitement bien déroulée. “Elle va déjà beaucoup mieux, observe Séverine. Elle pose même la patte au sol. C’est une chienne vraiment adorable. Elle me suit partout. Et nous avons eu de nombreuses personnes intéressées par elle. Il se pourrait même qu’elle soit prochainement adoptée…”, a confié la directrice du refuge. Finalement, la maîtresse de la chienne Java a cédé son animal à la Fondation. Elle a également cédé Mery, une chatte âgée d’un an et demi, retrouvée non stérilisée et non identifiée.

La maltraitance animale passible de prison

Pour rappel, l’adoption d’un animal n’est pas à prendre à la légère. Une maltraitance animale peut être passible d’une lourde amende et de prison. Une nouvelle loi votée par le sénat en novembre 2021 qui vise à protéger les animaux entrera en vigueur en octobre prochain. Cette loi exigera aux futurs propriétaires d’un animal l’obtention d’un certificat de connaissance. L'objectif de cette loi ? Limiter les abandons, responsabiliser les adoptions et réduire la maltraitance et les dérives autour de l’acquisition d'animaux de compagnie.



Crédit : Unsplash