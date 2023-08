Son chien devient trop stressé quand elle part travailler, elle quitte son emploi pour s'occuper de lui

La jeune femme n’a pas hésité à quitter son emploi pour rester avec son chiot à la maison. Une décision radicale prise pour aider son chien à surmonter son anxiété.

Asha Dillon est une jeune femme qui a quitté son emploi dans le développement de produits parce qu’elle « se sentait responsable du comportement destructeur de [son chien] Roméo », explique-t-elle au site Femail.

Son cocker anglais était incapable de rester seul lorsque sa maîtresse s’apprêtait à quitter son domicile pour aller travailler. Chaque matin, le même scénario se répétait : Roméo pleurait, se plaignait et abimait les meubles.

La jeune femme précise qu’en plus de montrer des signes d’anxiété, Roméo se comportait étrangement. Il se recroquevillait derrière les meubles en temps de tempête en hurlant et en mangeant tous les objets du domicile.

Des produits de qualité pour diminuer l’anxiété de son chien

Face à ce comportement, Asha Dillon a quitté son emploi pour travailler à domicile et être avec son chiot. « Nous sommes des millenials - nos chiens sont comme nos enfants et nous voulons qu'ils soient aussi heureux et à l'aise que possible, explique-t-elle. Beaucoup d'animaux de compagnie qui ont été adoptés pendant la pandémie - y compris Roméo - ont développé d'intenses épisodes d'anxiété lors des séparations. C'est particulièrement difficile parce que vous avez passé une grande partie de votre temps à la maison pendant le confinement - et puis vous partez et votre animal ne sait pas comment vivre sans vous ».

Depuis, la jeune femme passe maintenant plus de temps avec son chien puisqu’elle a fondé sa propre marque, Leadr Pet, qui crée des compléments alimentaire sous forme de friandises « testés cliniquement » et utilise « des ingrédients de qualité humaine basés sur les dernières recherches scientifiques » afin que les animaux de compagnie soient « en aussi bonne santé que possible ».

Grâce à ses propres produits, Asha Dillon a remarqué que le comportement de Roméo avait changé pour le mieux : « en quatre jours, j'ai vraiment vu son anxiété commencer à diminuer et j'ai pu le laisser seul à la maison pendant de plus longues périodes. Il a également cessé de chercher des choses à mâcher, comme des chaussures chères - ce qui est un signe qu'il ne souffrait pas autant ».