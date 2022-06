Cet Américain sauve et recueille 13 chatons abandonnés, sa vidéo émeut les internautes

Aux États-Unis, un homme est devenu une superstar sur les réseaux sociaux. La raison ? Dans une vidéo, il assure avoir sauvé 13 chatons abandonnés sur le bord de la route.

Robert Brantley est un tireur de carabine professionnel basé en Louisiane (États-Unis). Le 8 juin dernier, le jeune homme est devenu un héros sur les réseaux sociaux. La raison ? Dans une vidéo postée sur Facebook, il assure avoir sauvé 13 chatons abandonnés sur la route.

Il sauve des chatons et est qualifié de héros

Sur les images, on aperçoit les boules de poils se promener à l’intérieur de son véhicule. Robert revenait d’un stand de tir lorsqu’il a été pris «en embuscade» par les matous. Sans surprise, sa publication est rapidement devenue virale avec plus de 7000 commentaires et 61 000 likes.

Crédit Photo : Robert Brantley /Facebook

Le père de famille a reçu une avalanche de compliments : «Tu es mon humain préféré sur Internet», peut-on lire parmi les nombreux commentaires. Les jours suivants, Robert a partagé une série de posts sur les petits félins. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers sont entre de bonnes mains puisqu’ils sont nourris et choyés.

Dans une publication datant du 13 juin, le tireur professionnel a déclaré que des gens lui avaient demandé de trouver un maximum d’animaux errants ou abandonnés, et de leur trouver un foyer.

Trois jours plus tard, il a indiqué avoir sauvé deux autres bébés chats. Ses posts ont reçu des milliers de likes et de commentaires chacun. Les utilisateurs l’ont qualifié de héros et surnommé «Cat Daddy», à l’occasion de la fête de pères.

Crédit Photo : Robert Brantley / Facebook

TikTok s’enflamme

Le 8 juin dernier, un clip montrant un homme trouvant des chatons a été partagé sur TikTok par une utilisatrice connue sous le pseudonyme de @strawberryshakefanatic. Cette dernière a indiqué en légende qu’elle avait obtenu la séquence sur la page Facebook de Robert.

Dans le clip, on peut le voir filmer un minuscule quadrupède qui marchait au milieu de la route. Il l'a ramassé, et un grand groupe de chatons a alors émergé de l’herbe : «Nous avons un problème de chatons», explique-t-il. Vous l’aurez compris, il s'agit du groupe des 13 chatons.

Crédit Photo : Robert Brantley / Facebook

Aujourd’hui, le clip affiche plus de 34 millions de vues au compteur, et des milliers de commentaires, dans lesquels les gens remercient Robert pour sa bonne action. Cet amoureux des animaux a décidé de garder deux des chatons. Les autres pensionnaires rejoindront bientôt leur nouveau foyer.