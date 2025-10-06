Ces supermarchés ont installé des niches intelligentes pour déposer votre chien en sécurité pendant que vous faites vos courses

Au Canada et en Allemagne, il est possible de déposer son chien dans une niche à l’entrée des magasins pour lui éviter de vous attendre dans le froid. Une nouveauté révolutionnaire.

À Vancouver, au Canada, vous n’avez aucune excuse pour partir de chez vous faire vos courses sans votre chien. En effet, plusieurs magasins ont installé des niches intelligentes, qui permettent aux propriétaires de laisser leur chien en sécurité quand ils font leurs courses. Ces niches, de la compagnie PetParker, connaissent un grand succès.

Dans cette ville canadienne, il est interdit d’attacher son chien à un arbre, un poteau ou un support à vélo quand on va faire ses courses ou boire un café. C’est pour cette raison que ces niches intelligentes ont été créées.

Des niches confortables pour les chiens

Les niches offrent un espace sécurisé, propre et contrôlé pour les chiens. La température est adaptée que ce soit en hiver ou en été et l’espace est ventilé. Une niche peut accueillir un chien de taille moyenne. En plus de cela, chaque niche est équipée d’une caméra qui permet aux propriétaires de surveiller leur chien à distance.

Crédit photo : PetParker

Cerise sur le gâteau : ces niches sont gratuites pour les utilisateurs ! Il leur suffit de s’inscrire sur une application en fournissant la preuve que le chien est vacciné et capable d’utiliser des toilettes à l’extérieur, selon 604 Now. Les niches sont sécurisées puisqu’elles se déverouillent en scannant un ticket. Cette nouveauté a été installée au Canada, mais aussi en Europe, puisque l’on retrouve également des niches intelligentes en Allemagne.



Les utilisateurs sont conquis. Selon eux, leurs chiens attendent tranquillement leur retour sans stress. Certaines niches contiennent même des friandises et un éclairage tamisé pour les apaiser. Un moyen de garde révolutionnaire qui rappelle cette fonctionnalité en Italie, qui permet de faire vos courses avec votre chien dans votre caddie. Des astuces innovantes pour passer encore plus de temps avec son animal de compagnie.