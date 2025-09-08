Astuce : mâcher un chewing-gum pendant vos courses peut vous aider à payer moins cher

Saviez-vous qu’il était possible de faire des économies lorsque vous faites vos courses rien qu’en adoptant cette astuce toute simple ?

On rêve tous de faire des économies quand on fait ses courses. Cependant, la mission peut s’avérer plus compliquée qu’il n’y paraît. La faute à de savantes stratégies mises en place par les enseignes. Les moindres détails du magasin sont étudiés afin de faire acheter plus aux clients. Et cela fonctionne.

Vous l’avez sans doute remarqué, certains produits sont plus mis en avant que d’autres dans les rayons. Pourtant, il ne s’agit pas des moins chers. Leur but est d’attirer votre regard en premier et votre choix est fait.

« C'est souvent négocié avec les industriels ou les fabricants. Le leader de la pâte à tartiner n'acceptera jamais que son célèbre pot se retrouve au fond d'un rayon », confirme Raphaël Bartlomé, directeur juridique pour UFC Que-Choisir, à TF1 Info.

Dès lors, mieux vaut regarder les produits situés plus bas en rayon, souvent moins chers et plus abordables.

Une astuce imparable pour contrer les stratégies de consommation des enseignes

Crédit photo : Liubomyr Vorona/ iStock

Quand vous faites vos courses, vous pouvez également vous rendre compte que votre chariot n’est pas entièrement rempli. En fait, il s’agit d’une autre astuce mise en place par les enseignes. Les chariots sont légèrement inclinés de façon à ce que les produits se placent vers l’avant. C’est un moyen subtile pour pousser les clients à acheter plus en voyant une partie de leur chariot vide.

La taille du chariot entraîne aussi cet effet de consommation inconsciente. En effet, selon une étude de l’Université de Cornell (États-Unis), doubler la taille des chariots peut augmenter les achats de 40 %. Pas étonnant alors que leur taille ait fortement augmenté depuis les années 1970.

Crédit photo : Iryna Sukhenko/ iStock

Heureusement, pour contrer tout cela, il existe l’astuce du chewing-gum. L’effet de mastication et son goût de menthe permettraient de réduire les envies de produits gras ou sucrés pendant quelques minutes. C’est également pour cela qu’il est conseillé par les spécialistes de manger avant de faire ses courses, dans le but d’éviter la surconsommation de produits qui vous font envie.

Voici ce que révélait une étude publiée dans la revue Journal of Nutrition Education and Behavior : « les personnes mâchant du chewing-gum sélectionnent en général 21,25 % de malbouffe en moins et 17,89 % de fruits et légumes en plus par rapport à celles qui n'en mâchaient pas ». Vous l’aurez compris, mâcher un chewing-gum en faisant vos courses peut vous éviter de consommer plus qu’il ne faut.