Les chasseurs offrent 1000 repas de sanglier aux Restos du coeur pour Noël

Du 10 au 12 décembre 2025, la Fédération des chasseurs de la Somme organise l’opération « Les chasseurs ont du cœur » pour la sixième année. Des kilos de viande de sanglier seront distribués aux bénéficiaires des Restos du cœur.

Les chasseurs de la Somme ont du cœur et le prouvent en cette fin d’année. Pour la sixième année consécutive, la Fédération des chasseurs de la Somme montre son engagement solidaire en offrant du gibier aux plus démunis du département.

Ainsi, dans la matinée du mardi 9 décembre 2025, ce sont une quinzaine de bénévoles, entre administrateurs et salariés de la Fédération, qui se sont réunis pour préparer des colis à destination des Restos du Coeur.

Crédit photo : Fédération des chasseurs de la Somme.

Un millier de repas gratuits

Ces colis, ce sont des parts de 300 grammes de viandes de sanglier, dépecées, découpées et mises sous vide. Cette viande provient d’une vingtaine de sangliers abattus près de Doullens, représentant ainsi près d’un millier de repas offerts.

Ces morceaux de sangliers sont actuellement distribués dans les antennes de Doullens, Conty, Ailly-sur-Noye, Montdidier, Flixecourt ou encore Abbeville, et ce jusqu’au 12 décembre.

Crédit photo : Fédération des chasseurs de la Somme.

L’occasion pour de nombreuses familles picardes démunies de pouvoir se régaler d’un repas copieux pour les fêtes de Noël. Une initiative qui a également le mérite de redorer l'image des chasseurs au service de la communauté.

En effet, le week-end dernier, un chasseur a suscité une énorme polémique après avoir été filmé en train de tuer à bout portant un sanglier au bord de la route, sous les yeux des automobilistes choqués. Pour se justifier, ce dernier a argumenté que l’animal était blessé et qu’il est de coutume d’abattre un animal pour lui éviter la souffrance. Une enquête est en cours pour mise en danger délibérée du fait de la proximité d’automobilistes.