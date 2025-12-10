Le chasseur qui a abattu un sanglier blessé juste devant des automobilistes affirme que c'était ‭« justifié »

La séquence a particulièrement marqué les automobilistes présents ce jour-là, puis les internautes. Celle d’un chasseur tirant à bout portant sur un sanglier blessé alors que des passants se trouvent à deux pas.

Une scène choquante qui a fait le tour des réseaux sociaux

La scène a choqué les internautes et les automobilistes. Samedi 6 décembre, dans l’agglomération de Châteauroux, des voitures roulent au pas. Sur le bas-côté se trouve un sanglier blessé. Il est suivi à la trace par deux chasseurs, arme à la main. Une automobiliste, Lucie, filme toute la scène qui se retrouvera ensuite sur Facebook où elle deviendra virale.

Alors que les voitures défilent au pas, l’un des chasseurs abat le sanglier sous les yeux médusés et choqués des passants.

« Ils n'avaient pas de gilet fluorescent, pas de tenue de chasse. Je vois un homme avec son arme devant mon capot, c'est le choc. J'ai eu très peur, c'est extrêmement choquant d'assister à ça », raconte Lucie à ICI Berry.

Le chasseur justifie son tir malgré la dangerosité de la situation

Crédit photo : todaydesign/ iStock

La vidéo de ce chasseur qui abat le sanglier a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. D’autant plus que plusieurs interrogations se posent : pourquoi les chasseurs n’étaient pas identifiables ? Pourquoi ont-ils abattu l’animal si près de la population ?

« Je me suis mise à crier, j'ai le bruit du tir qui résonne encore en moi. Je trouve ça abominable. J'ai vu une plaie avec plein de sang, c'est une image choquante, je me la passe en boucle dans la tête », précise encore Lucie.

Le chasseur, un homme de 76 ans, s’est présenté de lui-même au commissariat de Châteauroux dimanche, indique le site ICI. Il a été placé en garde à vue dans la soirée avant d’être relâché pour raison de santé. C’est lundi matin, lors d’une audition libre, que le chasseur a raconté ce qu’il s’est passé.

Crédit photo : ViktorCap/ iStock

Le septuagénaire a raconté que c’était lui qui avait blessé l’animal. À la chasse, un animal blessé doit être abattu pour ne pas qu’il souffre. Le chasseur et l’un de ses collègues ont ensuite poursuivi le sanglier alors que la fin de la chasse avait été sifflée, d’où l’absence de gilet fluorescent, explique-t-il. Selon son avocat, Maître Jérémy Schuletzki, le sanglier a « entravé la circulation » et « foncé dans plusieurs véhicules ». Le collègue du chasseur responsable a tenté d’achever l’animal avec une dague, avant d'être lui-même blessé à la main par le suidé. Le sanglier s’est défendu, mais a finalement été abattu devant les passants.

Ces quelques explications font dire au chasseur que son tir était justifié. Une enquête est en cours pour mise en danger délibérée du fait de la proximité d’automobilistes.