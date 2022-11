Ce singe d'une espèce rare et en voie de disparition est né dans un zoo du Missouri

Il ne reste environ que 3000 singes de cette espèce dans le monde. La naissance de ce Langur de François est une bonne nouvelle pour cette espèce menacée d’extinction.

Crédit : AFP

À voir aussi

C’est dans le zoo de Saint-Louis, dans le Missouri, qu’un singe très rare est né. Il s’agit d’un Langur de François. Particulièrement méconnue et rare, cette espèce de primate est principalement originaire de Chine, du Vietnam ou encore du Laos.

Son nom très franchouillard n’est pas dû au hasard, puisqu’il provient du photographe français Auguste François (1857-1935) qui exerça aussi une fonction de diplomate entre les XIXème et XXème siècles, en Chine.

C’est en 1898 que son nom sera attribué pour la première fois à une espèce de singe originaire du sud du pays, Trachypithecus francoisi.

Une espèce de singe méconnue

Crédit : zoo de Saint-Louis/ Facebook

L’adorable femelle singe du Missouri est née le 30 septembre dernier et a été prénommée Rhubarb par le personnel du zoo. L’animal est roux et semble très joueur, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par le zoo de Saint-Louis.

Une fois adulte, la couleur de la robe des Langur de François devient brune ou noire. Cette naissance très rare fait suite à une autre en Australie. En 2019, un petit mâle est né dans le zoo de Taronga de Sydney.

La gardienne du zoo, Jane Marshall, précisait à propos de ces primates : « Peu de gens connaissent les Langurs de François en tant qu'espèce, mais ces magnifiques animaux sont très dynamiques, incroyablement agiles et intelligents ». Un autre petit singe de la même espèce est né en 2020 dans un zoo de Besançon.