Un chat de 19 ans pucé a été euthanasié quelques heures après sa disparition

En Angleterre, un chat a été euthanasié quelques heures après sa disparition, laissant sa famille sous le choc.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?

Une famille originaire du Kent, en Angleterre, est dévastée après la mort de sa chatte Gizzy. Et pour cause : l’animal de 19 ans a été euthanasié seulement quelques heures après sa disparition.

Une chatte disparaît…

Les faits se sont déroulés le samedi 10 mai, rapporte The Mirror. Le chat a disparu du jardin de la famille vers 13 h 30.

Au cours de sa fugue, le chat a été recueilli par une voisine, qui l’a confié à la RSPCA, une organisation britannique de protection des animaux.

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Sur place, l’association a indiqué à la femme que l’animal serait gardé pendant sept jours, le temps de tenter de retrouver son propriétaire.

Peu après, la boule de poils a été transférée dans une clinique vétérinaire pour un examen de santé. Les vétérinaires ont constaté qu’elle était « émaciée » et souffrait de problèmes respiratoires. Une note indique que la chatte « était probablement errante depuis un certain temps».

Le problème ? Gizzy appartenait à Gareth Knowler, 41 ans, et à son épouse Lucy. Elle vivait avec eux depuis qu’elle était chaton.

Crédit Photo : Famille Knowler

… et finit euthanasiée

Dans la foulée, un vétérinaire a procédé à l’euthanasie du chat. La RSPCA a indiqué que des tentatives avaient été faites pour contacter ses propriétaires, mais qu’ils n’avaient pas pu répondre à temps.

Un porte-parole de l’association a déclaré :

« Il s’agit d’un cas très triste et nous sommes sincèrement désolés pour les propriétaires de Gizzy. Âgée de près de 19 ans et en détresse, l’euthanasie a été décidée par un vétérinaire indépendant pour des raisons de bien-être animal, celui-ci estimant qu’il s’agissait de la solution la plus bienveillante pour éviter toute souffrance supplémentaire ».

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De son côté, Lucy Knowler n’a réussi à joindre le refuge qu’aux alentours de 17 h pour récupérer son animal. Cette dernière a été sous le choc en apprenant que Gizzy avait été euthanasiée.

« Elle était au téléphone, espérant pouvoir dire : ‘’Pouvons-nous venir la chercher ?’’ Et là, ils nous annoncent qu’ils l’ont euthanasiée », raconte son compagnon dans les colonnes du tabloïd.

Il ajoute :

« Elle était juste là. Je venais de la voir. Elle était à la maison à l’heure du déjeuner. Et au goûter, elle était morte ».

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La famille du chat sous le choc

Depuis ce drame, le couple ne décolère pas. Il conteste l’évaluation vétérinaire et affirme que l’état de faiblesse de Gizzy s’expliquait par son âge avancé et une récente maladie.

« Mon chat était vraiment magnifique. Il était bien soigné », confie Gareth Knowler.

Les propriétaires estiment que la chatte a pu être stressée lors de son transport vers la RSPCA puis la clinique, ce qui aurait pu affecter sa respiration.

Ils affirment enfin que des photos prises la veille montrent l’animal de compagnie confortablement installé à la maison.

Crédit Photo : Famille Knowler

La mort de Gizzy a beaucoup affecté la famille, ainsi que les deux enfants adultes de Gareth et Lucy Knowler, Joycie, 25 ans, et Daniel, 21 ans.

Le père de famille ne comprend pas pourquoi la chatte a été euthanasiée, d’autant plus qu’elle était pucée.