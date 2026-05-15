Colombie : un couple arrêté à l'aéroport alors qu'il transportait trois singes attachés à leur corps

Une scène surréaliste s’est produite dans un aéroport colombien : un couple a été arrêté après avoir tenté de passer l’embarquement avec des singes cachés dans leurs sous-vêtements, entraînant la mort de l’un des animaux.

En Colombie, deux passagers, une femme de 27 ans et un homme de 26 ans, ont été interpellés par les autorités pour une raison qui fait froid dans le dos : ils ont tenté de prendre l’avion avec des singes dissimulés dans leurs sous-vêtements.

Trois singes dissimulés dans des sous-vêtements

Selon le Daily Star, les faits se sont produits le mardi 12 mai à l’aéroport international Rafael Núñez de Carthagène des Indes, sur la côte nord du pays.

Un couple originaire de La Jagua de Ibirico, dans le département de Cesar, tentait d’embarquer sur un vol international à destination de la République dominicaine lorsque les autorités colombiennes ont découvert les animaux exotiques lors d’une fouille corporelle.

Crédit Photo : Jam Press/EPA Cartagena

Les agents ont trouvé deux singes capucins à front blanc (Cebus albifrons), une espèce considérée comme vulnérable, et un singe hurleur roux (Alouatta seniculus), dont la population est menacée par la perte de son habitat. Les primates étaient attachés au niveau de la région génitale des suspects.

Des experts en faune sauvage ont confirmé que le jeune singe hurleur roux est mort par suffocation, en raison des conditions de transport particulièrement étroites et oppressantes.

Crédit Photo : Jam Press/EPA Cartagena

La suite après cette vidéo

Un primate meurt étouffé lors d’une tentative de trafic

Les deux capucins survivants ont été immédiatement confisqués et placés en soins d’urgence auprès de l’autorité environnementale EPA Carthagène, organisme public chargé de la protection de la faune et de la flore locales, pour des examens médicaux.

Un porte-parole de la police a déclaré :

« Grâce aux activités de contrôle et de prévention, deux ressortissants colombiens ont été arrêtés en flagrant délit alors qu’ils tentaient de transporter illégalement trois spécimens de faune sauvage hors du pays ».

Les autorités ont indiqué que la valeur estimée de ces animaux sur le marché noir dépasse 6 000 euros (environ 26 millions de pesos colombiens).

Crédit Photo : Jam Press/EPA Cartagena

À la suite de cette trouvaille, des défenseurs des animaux ont condamné l’incident, le qualifiant d’« aberrant », tout en soulignant l’exploitation systématique d’espèces protégées à des fins financières.

Les suspects sont désormais poursuivis pour exploitation illégale de ressources naturelles et trafic d’animaux sauvages.

Selon la législation environnementale colombienne, les personnes reconnues coupables peuvent encourir jusqu’à 12 ans de prison ainsi qu’une lourde amende. Les autorités cherchent également à déterminer si le couple appartient à un réseau international plus large spécialisé dans le trafic d’animaux exotiques.