Ce zoo français est le 2ème plus éthique du monde selon un prestigieux classement

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Des lionceaux du Bioparc

Pour la première fois, un établissement français a intégré le classement des zoos les plus éthiques au monde. Une récompense prestigieuse.

Si la plupart des zoos prennent soin des animaux et participent à la conservation des espèces menacées, ils peuvent parfois être controversés. En effet, dans certains établissements, les animaux ne sont pas bien traités, comme dans ce parc où les animaux ont vécu 13 ans de captivité et de maltraitance.

Des girafes dans le parc Crédit photo : @bioparcdedoue / Instagram

Heureusement, ce n’est pas le cas partout puisqu’il existe des établissements qui prennent soin des animaux, comme dans ce zoo qui recrute des soigneurs. Pour la première fois, un zoo français a été classé parmi les plus éthiques du monde, selon un classement dévoilé par National Geographic le 5 mai dernier. Pour dresser ce prestigieux palmarès, les chercheurs regardent si le bien-être animal est respecté et si l’établissement participe à la conservation des espèces menacées.

Le 2ème zoo le plus éthique du monde

Le zoo français à avoir intégré ce classement est le Bioparc de Doué-la-Fontaine, en Maine-et-Loire. Contrairement à ce zoo sans animaux qui va ouvrir ses portes en Belgique, ce parc de 17 hectares abrite 2 000 animaux dont 125 espèces différentes.

D’après le classement, il s’agit du deuxième zoo le plus éthique du monde. Depuis 2001, le Bioparc de Doué-la-Fontaine a versé plus de 5 millions d’euros à des programmes et projets de conservation et de réintroduction des espèces menacées dans la nature. C’est le cas de l’ours à lunette, du flamant du Chili ou encore des girafes du Niger.

La suite après cette vidéo

Aider les espèces menacées

Dans ce parc, les soigneurs accordent une importance particulière au bien-être animal et en plus de cela, des efforts sont menés pour recueillir des espèces menacées avant de les réintroduire dans la nature afin de préserver l’espèce. En 2025, plus de 620 000 euros ont été reversés à des ONG engagées dans la protection des espèces menacées et la préservation de leurs habitats naturels.

“Cette distinction vient souligner le travail mené chaque jour par nos équipes autour de trois axes essentiels : le bien-être animal, la conservation des espèces menacées et la pédagogie, indispensable pour sensibiliser le public”, a indiqué le parc dans un communiqué publié sur son site internet.

En première position de ce classement se trouve le zoo de Leipzig, en Allemagne. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le parc zoologique national de Washington, aux États-Unis. Le Bioparc de Doué-la-Fontaine est quant à lui le seul parc français présent dans le top 6. Si vous aimez les animaux, n’hésitez pas à aller découvrir cet établissement.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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