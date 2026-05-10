Vidéo : son chien tombe dans la Seine, un élan de solidarité se crée pour le sauver de la noyade

Scène d’émotions ce vendredi 8 mai à Paris ! Un chien est tombé dans la Seine, au grand désarroi de son maître qui a pu compter sur un élan de solidarité pour le sauver de la noyade.

Il a certainement eu la frayeur de sa vie ! Ce vendredi 8 mai, aux alentours de 18h, une dizaine de promeneurs parisiens se sont alliés afin de sauver un chien de la noyade. Auprès du Parisien, Roland, qui a filmé la scène du sauvetage, explique qu’il se baladait sur les quais de Seine, près de la Bibliothèque François Mitterrand, dans le 13ème arrondissement de Paris.

« J’étais en train de me balader avec un ami, et j’ai vu un monsieur courir très vite vers un chien qui était dans l’eau. Au début, je pensais qu’il allait réussir à remonter en 30 secondes, mais il glissait à cause des algues. Le propriétaire s’est mis à paniquer, c’était un peu le chaos et des gens se sont rassemblés pour essayer de trouver des solutions. On avait peur que les deux autres chiens du propriétaire aillent aussi dans l’eau »

Crédit photo : Capture d'écran TikTok

Pendant plusieurs minutes, des passants ont tenté de récupérer l'animal qui n'arrivait pas à remonter.

Une scène angoissante mais une fin heureuse

Sur la vidéo, diffusée d'abord sur TikTok, puis repartagée, on peut voir un élan de solidarité se mettre en place. C'est en utilisant une chaîne située à quelques mètres que les passants ont pu remonter le chien.

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« On a tous avancé vers la chaîne pour qu’il nous suive, mais il a cru qu’on l’abandonnait et s’est mis à pleurer »

On peut effectivement entendre les gémissements et les cris de peur du chien, qui font froid dans le dos, et aussi voir ses tentatives désespérées de retrouver la terre ferme.

Un homme est finalement descendu pour récupérer l'animal apeuré, glissant lui aussi dans l'eau. Aidé plusieurs autres passants, le chien ainsi que ses sauveurs ont pu regagner le quai bétonné.

Le propriétaire du chien, qui ne pouvait pas descendre en raison d’une blessure à l’épaule, s'est montré reconnaissant de ce sauvetage, allant jusqu'à prendre dans ses bras l'homme qui avait glissé dans l'eau. Ce sauvetage filmé cumule aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux et rappelle que la solidarité gratuite existe toujours.