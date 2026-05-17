En Éthiopie, les hyènes ont été engagées pour nettoyer les rues (et ça fonctionne)

Dans la ville sainte d’Harar, en Ethiopie, les habitants cohabitent avec les hyènes connues pour leur instinct charognard. Ces dernières sont devenues même de véritables éboueurs pour nettoyer les rues, par le biais d'une tradition et d'une coexistence vieille de 500 ans.

Elle est considérée comme un “villain” au sein du règne animal. Une image péjorative évidemment nourrie, dans l’imaginaire collectif, par le dessin animé Disney “Le Roi Lion”. Carnivore charognard possédant la faculté de broyer les os, la hyène est également méprisée à cause de son rire glaçant, lui attribuant alors cette image de “méchant” sans scrupules.

En réalité, la hyène n’est qu’un animal parmi d’autres qui cherche seulement à se nourrir et à prospérer par tous les moyens. Pendant longtemps, l’animal a été l’ennemi de l’Homme, se disputant les carcasses. Cependant, cette relation d’opposition semble avoir disparu depuis plusieurs siècles à Harar, en Ethiopie.

Dans un reportage, CNN est allé à la rencontre d’Abbas Yusuf, l’un des dernières “hyènes” de la ville sainte. Être une “hyène” est une tradition qui consiste à nourrir l’un des prédateurs les plus redoutés d’Afrique, même au sein de sa propre maison.

Chaque nuit, Abbas Yusuf traverse les anciens murs de la ville sainte d’Harar, en Éthiopie, et commence à appeler les animaux par leur nom. Kamariya, « comme la lune. » Chaltu, « raffiné. » Et son préféré, Jarjaraa, « le pressé. »

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Une hyène tachetée sort de l’obscurité et prend une bande de viande d’un bâton qu’il tient entre ses dents. Pour Abbas, ces carnivores sont les bienvenus.

« Je prépare la viande. Et les invités qui viennent, je m’occupe d’eux et je les accompagne en paix. »

Abbas est devenu une sorte d’attraction, les visiteurs payant pour voir les repas nocturnes et se faire photographier de près avec les animaux sauvages.

La hyène, un “détritivore” urbain

Chasseurs de nuit avec un « rire » diabolique, les hyènes ont acquis une réputation mondiale en tant que méchants de la savane. Mais en Éthiopie, de nouvelles recherches suggèrent que les hyènes pourraient aider à résoudre le problème des déchets urbains du pays, améliorer la santé publique, et même contribuer à la lutte contre le changement climatique.

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Au nord de Harar, à Mekelle (capitale de la région du Tigré), le Dr Gidey Yirga, expert en écologie de la faune sauvage, étudie les hyènes urbaines depuis plus de 15 ans. Il explique que les hyènes ont un « comportement très flexible » : vivant dans de grandes sociétés matriarcales, elles chassent souvent et élèvent leurs petits en coopération. Ce sont de redoutables prédateurs et ils peuvent se tourner vers la charogne lorsque l’occasion se présente.

Alors que l’Afrique devient de plus en plus urbaine, les hyènes et autres animaux sauvages se rapprochent de la vie humaine, surtout vers les décharges. Quand la nuit tombe à Mekelle, les hyènes sauvages « se déplacent » de leurs tanières souterraines en périphérie vers les décharges de la ville.

Une étude récente menée par le Dr Yirga à l’Université de Sheffield et à l’Université de Mekelle a révélé que les charognards urbains à Mekelle (hyènes, vautours, chiens errants) traitent près de 5 000 tonnes métriques de déchets organiques par an, ce qui permet au conseil municipal d’économiser 100 000 dollars (environ 86 000 euros) en coûts d’élimination des déchets. Les hyènes tachetées effectuent 90 % du travail.

Dans une ville où la collecte des déchets est inégale, leurs services de nettoyage réduisent les émissions de carbone dues à la décomposition des déchets organiques et recyclent les nutriments des restes de viande qui pourrissent le long des routes. Selon une autre étude du Dr Yirga, ils stoppent également la propagation de maladies mortelles comme l’anthrax et la tuberculose bovine.

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Ces « services écosystémiques » sont bien accueillis par les résidents, 72 % des plus de 400 ménages interrogés par les chercheurs considérant les hyènes et autres charognards comme bénéfiques.

« Les détritivores urbains bénéficient des déchets que les résidents éliminent, et les résidents locaux bénéficient des services de nettoyage de ces espèces. C’est une interaction mutualiste. »

Le Dr Yirga explique que, bien que la coexistence soit généralement pacifique, la guerre du Tigré de 2020-2022 a tendu les relations : comme les hyènes avaient moins à récupérer, celles qui se trouvaient près des sites de bataille s’attaquaient au bétail et se nourrissaient de restes humains. De nombreuses personnes déplacées à l’intérieur du pays vivent encore dans des camps surpeuplés en périphérie de Mekelle, ce qui les rend vulnérables aux attaques de hyènes.

Dans une étude précédente menée dans quatre villes éthiopiennes, le Dr Yirga a constaté que les perceptions des gens à l’égard des hyènes varient considérablement. Alors qu’à Mekelle, ils sont respectés comme nettoyeurs, dans la ville méridionale d’Arba Minch, ils sont considérés comme des « animaux nuisibles » tandis qu’ils sont vénérés à Harar.

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Harar, une coexistence de 5 siècles entre hyènes et Humains

La vieille ville de Harar, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un lieu de coexistence entre les humains et les hyènes depuis au moins 500 ans.

Ses murs du XVIe siècle ont été surélevés avec plusieurs petites ouvertures à leur base, connues par les habitants sous le nom de « waraba nudul » : trous de hyène. La nuit, les animaux traversent le mur en meules pour récupérer la viande jetée par les bouchers locaux.

Ce qui a commencé comme un moyen de prévenir les attaques contre le bétail et les gens en gardant les hyènes nourries est devenu la tradition des hommes-hyènes, qui les nourrissent à la main et à la bouche.

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Abbas a appris la pratique de son père, qui a commencé à nourrir ses voisins hyènes dans les années 1950 pour les éloigner de ses chèvres.

« Je préparais la viande tous les jours. Quand mon père les nourrissait, je regardais. Après cela, j’ai cessé d’avoir peur d’eux. »

Il avait sept ans quand il a commencé et a repris le travail de son père dans la vingtaine. Il explique que la relation s’est construite lentement à mesure qu’ils se sont habitués l’un à la présence de l’autre. Abbas Yusuf ne les a pas formés dans un sens traditionnel, mais il a appris à lire le comportement, le rang et le tempérament de chacun.

À leur tour, les hyènes en vinrent à reconnaître les mangeoires père-fils et les noms qu’ils leur donnaient. Les humains et les hyènes s’adaptaient l’un à l’autre dans une relation mutuellement bénéfique, l’un vivant de touristes curieux et l’autre obtenant un repas.

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Contrairement à d’autres villes éthiopiennes, les habitants de Harar considèrent les hyènes comme des nettoyeurs spirituels autant qu’écologiques. On croit qu’ils consomment des esprits djinn et malveillants dans la tradition islamique.

En harari, la langue locale parlée par moins de 30 000 personnes, les hyènes sont connues sous le nom de « waraba », signifiant « homme de presse », et supposées porter des messages du monde des esprits.

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La hyène, un “nuisible” sur la voie de la réhabilitation ?

À travers l’Afrique, l’habitat de la hyène tachetée se rétrécit. Alors que les fermes et les routes traversent leur territoire, les hyènes se tournent vers la chasse au bétail, et les agriculteurs se retournent contre eux.

Piégés, empoisonnés et abattus en représailles aux attaques contre le bétail, leur nombre tombe en dehors des zones protégées, malgré une aire de répartition étendue et une population comprise entre 27 000 et 47 000 individus.

Pour leurs trois plus proches parents, les hyènes rayées, les insaisissables hyènes brunes et les aardwolves, le déclin est encore plus alarmant. Ils sont souvent considérés comme des nuisibles dangereux et le Groupe de spécialistes de la hyène de l’UICN a identifié leur réputation négative comme une menace directe pour leur survie.

Crédit photo : CNN / Dr Yirga

La peur des hyènes a des racines profondes. Les humains et les hyènes se sont disputés les mêmes carcasses depuis que nos ancêtres ont commencé à manger de la viande. Il ajoute que la culture moderne a perpétué ce parti pris, comme on le voit dans le classique d’animation de Disney « Le Roi Lion » et sa représentation de meutes de hyènes criardes et malveillantes.

Les détritivores urbains à travers le monde sont toujours considérés comme des nuisibles. Pourtant, beaucoup jouent des rôles cruciaux dans nos écosystèmes urbains communs. Les charognards comme les hyènes et les vautours sont persécutés de manière disproportionnée en raison de leur taille et de leur réputation, et leur déclin menace la santé humaine à l’échelle mondiale.

Comme l’a fait sa propre recherche, le Dr Yirga soutient que pour changer la réputation mondiale des charognards urbains, nous devons mettre en valeur leur valeur :

« À travers les médias, les documentaires, les programmes scolaires et dans l’urbanisme. Offrez-leur un endroit sûr. »

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À Harar, l’étalement urbain qui entoure la vieille ville fortifiée continue de croître, bloquant de nombreuses routes et espaces utilisés par les hyènes et menaçant la coexistence ancienne. Près de la friche où Abbas les nourrit, le gouvernement capitalise sur cette relation unique, en construisant un « éco-parc » avec des boutiques et un musée où les touristes peuvent observer l’alimentation dans un environnement plus contrôlé.

Le Dr Yirga souligne qu’une accoutumance excessive aux humains pourrait faire perdre aux hyènes leur méfiance naturelle, augmentant les attaques humaines et du bétail, et en retour, les rendant plus vulnérables aux représailles. De son côté, Abbas ne craint pourtant pas que la tradition prenne fin, expliquant déjà la transmettre à son fils d’une “manière magnifique”.