VIDÉO. À Dijon, il rentre de soirée et tombe nez-à-nez avec... un chevreuil en plein centre-ville

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai, un jeune homme est tombé nez-à-nez avec un chevreuil en plein centre-ville de Dijon. Une apparition surprenante.

C’est une rencontre pour le moins inattendue. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai, Gabriel Mans, un jeune photographe dijonnais, rentrait de soirée quand il est tombé nez-à-nez avec un chevreuil en plein centre-ville. L’animal courait dans les rues et s’est retrouvé sur la place de la Libération, un endroit en plein centre de la ville où les rues sont piétonnes.

Crédit photo : @tarzanlhommechevelu / X

“Je rentrais de soirée, je venais de quitter mes potes et là, je tombe nez-à-nez avec ce chevreuil, j’ai buggé”, a confié Gabriel à Ici Bourgogne.

Un chevreuil en plein centre-ville

Malgré l’heure tardive, Gabriel n’était pas seul puisque deux autres piétons se trouvaient au même endroit quand l’animal est apparu. Tous les passants ont échangé des regards interloqués. Bien que cela reste très rare, ce n’est pas la première fois qu’un chevreuil est découvert dans un endroit inattendu puisqu’à Granville, un chevreuil perdu s’était réfugié dans le jardin d’une maison pendant plusieurs jours.

Surpris, Gabriel a immédiatement filmé l’animal pour envoyer la vidéo à ses amis. Il a également décidé de poster sa vidéo sur TikTok et cette dernière est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 274 000 fois sur le réseau social. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’intelligence artificielle puisque cette scène s’est bien produite.

La suite après cette vidéo

Un chevreuil inconnu

Suite à la publication de cette vidéo, une question se pose : d’où vient le chevreuil ? Les internautes ont formulé une première hypothèse selon laquelle il se serait échappé du parc de la Colombière, un parc animalier situé à cinq minutes du centre-ville. Cependant, la mairie de Dijon a affirmé qu’aucun animal ne s’était enfui des jardins publics de la ville.

Aucune forêt ne se trouve à proximité. L’autre hypothèse est que le chevreuil aurait été chassé de son troupeau ou qu’il aurait consommé des bourgeons. Au printemps, il n’est pas rare de voir des chevreuils désorientés, comme cet animal qui s’était heurté aux clôtures d’un village, après avoir consommé ces petites baies qui les rendent moins méfiants.

Pour le moment, il ne s’agit que d’hypothèses, le mystère reste entier.