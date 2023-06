La vidéo touchante de cette chimpanzée découvrant le monde extérieur va vous émouvoir

Elle n’avait jamais connu le monde extérieur, elle est désormais libre. C’est l’histoire attendrissante de cette chimpanzée qui servait de cobaye expérimental de chirurgie.

Crédit : BBC News

Vanilla est une chimpanzée de 28 ans. Durant toute sa vie, la primate n’a connu que la captivité dans les cages et enclos du Laboratoire de médecine expérimentale et de chirurgie chez les primates (LEMSIP), basé à New York.

La jeune femelle et sa sœur, Shake, ont enfin pu découvrir les joies du monde extérieur et surtout de la liberté en quittant pour de bon le laboratoire new yorkais.

Une vidéo de ce moment a été capturée et partagée sur les réseaux sociaux.

Vanilla découvre le monde extérieur pour la première fois

Dans la vidéo, on peut voir Vanilla sur le seuil de la porte, regardant avec attention le monde qui l'entoure. La primate est d’abord hésitante à franchir le pas avant d’être encouragée par Dwight, le mâle alpha.

Finalement, Vanilla lui saute dans les bras, le sourire au visage. Elle regarde ensuite avec curiosité les alentours et le ciel.

Bientôt, elle et sa sœur, ainsi que d’autres chimpanzés, rejoindront leur nouvelle demeure, une île paisible dans le refuge Save the Chimps, à Fort Pierce, en Floride. Le moment est touchant et ne manquera pas de faire fondre les internautes.