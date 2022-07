Attention, des croquettes pour chats dangereuses à l'origine d'intoxications et décès ont été rappelées d'urgence

Après les chocolats, les pizzas, le lait, c’est au tour des croquettes pour chat d’être rappelées d’urgence par les fabricants. Trois produits de la marque Purina sont à l’origine de l’infection et de la mort de plusieurs chats.

Crédit : Lightspruch/ iStock

Des sachets de croquettes de la marque Purina vendus entre novembre 2021 et avril 2022 font l’objet d’un rappel par le site du gouvernement, conso.gouv.fr. En cause, la « présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un des fournisseurs d'ingrédients », indique le site.

Les produits concernés par ce rappel sont :

- PURINA PRO PLAN Original Kitten 1 à 12 mois, riche en poulet

- PURINA PRO PLAN Sterilised Adult 1+, riche en saumon

- PURINA ONE Junior de 1 à 12 mois, élaboré avec du poulet sélectionné.

Il est notamment conseillé de « ne plus consommer [et] ne plus utiliser le produit ». Selon les premières observations auprès des félins, la consommation de l’un de ces sachets de croquettes entraînerait de violentes diarrhées avant la mort du chat, ou bien des violentes douleurs.

Des cas similaires partout en France reniés par Purina et Nestlé

Crédit : Antonio Rodriguez/ iStock

D’après France 3, les cas se sont multipliés ces dernières semaines. Les croquettes contaminées ont déjà causé la mort foudroyante de plusieurs chatons, dont celui de Jeanne, la présidente d’un refuge près de Rouen. Elle a peu d’espoir pour son autre chaton, aujourd’hui dans une situation critique : « J’ai également fait adopter un chaton de deux mois vendredi matin, il était en pleine forme. Le lendemain, c’était un légume en hypothermie et il avait du mal à respirer. Il est en hospitalisation, mais il risque de mourir comme le premier », regrette-t-elle.

D’autres témoignages similaires et alarmants parsèment les réseaux sociaux.

Françoise, présidente d’un refuge dans la Somme ajoute : « Toutes les familles d’accueil à qui j’ai fourni ces croquettes, les chatons ont eu la diarrhée tout de suite ». Selon elle, il n’y a pas de doute, les croquettes de Purina sont « fortement contaminées » et entraînent la mort pour les chatons les plus fragiles. « Lorsque l’on change de croquettes, l’animal n’est plus malade », prévient-elle.

Les causes des morts des chatons correspondent à une intoxication alimentaire. Pourtant, l’entreprise Purina et Nestlé (sa maison-mère) atténuent les dangers du résidu 2-CE dans les croquettes : « la consommation des lots concernés par le retrait/rappel sur une période courte de quelques mois n’impacte pas la santé du chat ».