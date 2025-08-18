Des « écureuils zombies » envahissent les jardins, les experts mettent en garde les habitants

L’apparence terrifiante des écureuils est le signe d’un virus qui se propage entre les rongeurs en Amérique du Nord. Ainsi, les scientifiques recommandent de ne pas s'approcher des rongeurs.

Après les « lapins Frankenstein » qui sévissent dans les parcs, les États-Unis ont également aperçu des « écureuils zombies ». Des écureuils couverts de plaies suintantes envahissent les jardins outre-Atlantique et au Canada. Les premières observations de ces spécimens remontent à 2023.

Plusieurs témoins racontent sur les réseaux sociaux avoir aperçu des écureuils gris couverts d’excroissances suintant de pus. Ce sont en fait des petites tumeurs qui recouvrent la tête, les yeux, les jambes, les pieds et même les organes génitaux des rongeurs.

Au début, certains soupçonnaient la variole de l’écureuil, un virus pourtant rare aux États-Unis et qui touche les écureuils roux. Il s’agirait en fait de la fibromatose de l'écureuil. Elle est causée par un virus, le leporipoxvirus, et entraîne des excroissance ressemblant à des verrues.

Un virus qui se propage à cause d’un objet de jardin

Crédit photo : Marie McKinnon/ X

Selon les experts, la fibromatose est une maladie de peau courante chez les écureuils gris des États-Unis. Elle se répand par contact direct entre les écureuils sains et les écureuils malades via des lésions ou la salive. Le Daily Mail compare même cette transmission à l’herpès chez l’homme.

Cependant, les experts se veulent rassurants. Le virus ne peut se propager aux humains ou à d’autres animaux. Par ailleurs, ces excroissances ne seraient pas nocives pour les rongeurs et guérissent d’elles-mêmes.

Crédit photo : Fassmcjar/ Reddit

Les experts de la faune sauvage pensent que le virus se propage à cause des mangeoires à oiseaux installées dans les jardins des particuliers. Il se répand donc entre les écureuils. Shevenell Webb, du Département des pêches et de la faune du Maine, déconseille toutefois de toucher les écureuils : « C'est une maladie naturelle qui disparaîtra avec le temps. »

Dans des cas très graves, la fibromatose peut affecter les organes internes des écureuils et entraîner la mort. Le dernier cas observé du virus depuis sa première observation date d’il y a un mois outre-Atlantique.