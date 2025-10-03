Il confond un adolescent de 17 ans avec... un écureuil et le tue lors d'une partie de chasse

Un adolescent américain a été mortellement touché par un tir à la tête lors d’une partie de chasse.

Triste tragédie.

Ce samedi 27 septembre, un adolescent âgé de 17 ans a été la victime accidentelle d’une partie de chasse entre amis, qui se déroulait dans une forêt proche de la ville d’Iowa City, aux États-Unis.

L’adolescent participait à une partie de chasse à l’écureuil avec plusieurs camarades de son lycée lorsqu’un coup de feu a retenti. La balle, tirée par un autre membre du groupe, l’a atteint à l’arrière du crâne. Grièvement blessé, le jeune homme a été transporté en urgence à l’hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard.

Crédit photo : iStock

Confondu avec un écureuil

Selon les premiers éléments, rapportés par CBS News, le jeune homme aurait été confondu avec un écureuil. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame et la police poursuit ses auditions.

Le décès du lycéen, décrit comme un jeune sportif apprécié de ses camarades, a suscité une vague d’émotion dans sa communauté.

Crédit photo : iStock

"Nos cœurs sont brisés", a écrit sur les réseaux sociaux l’équipe sportive de son établissement, qui lui a rendu hommage dès l’annonce de sa mort. Une cagnotte en ligne a été lancée pour venir en aide à sa famille. En moins de trois jours, plus de 50 000 dollars avaient déjà été récoltés.