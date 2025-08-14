Les experts alertent les habitants contre les « lapins Frankenstein » avec des tentacules, qui envahissent les parcs

Les scientifiques savent d’où viennent ces protubérances ressemblant à des tentacules qui se nichent sur le visage et la tête des lapins aux États-Unis.

On en sait plus sur les lapins aperçus avec des tentacules dans le Colorado. Il y a deux jours, nous vous racontions que des lapins de Fort Collins ont été repérés avec des protubérances sur le visage et la tête.

Le Colorado Parks and Wildlife (CPW) avance que la cause de ces tentacules serait un virus : celui du papillome à queue blanche (CRPV). Ce dernier provoque la formation de tumeurs bénignes.

Le centre responsable de la faune prévient également que des variantes du virus pourraient se propager dans tout le Midwest américain. Et cela, à cause des moustiques et des tiques. Ces derniers piquent les lapins infectés et transmettent la maladie aux lapins sains.

Des protubérances qui peuvent être dangereuses dans certains cas

Crédit photo : Reddit

Par ailleurs, les scientifiques ont noté que le virus se propage rarement par contact direct entre lapins. Pour l’instant, il n’existe aucun cas connu d’insectes pouvant transmettre ce virus par piqûre à l’homme. En attendant, les autorités recommandent aux habitants de Fort Collins et des alentours de se tenir éloignés des lapins.

Selon les scientifiques, les premiers symptômes sont des taches rouges apparaissant sur le visage des lapins. Elles forment ensuite des bosses ressemblant à des verrues. Ce sont ces verrues qui se transforment en papillomes kératinisés, semblables à des tentacules. Cela n’est pas dangereux pour les lapins. Cependant, des risques existent.

Fort Collins. Crédit photo : marekuliasz/ iStock

Plusieurs médias britanniques expliquent que dans certains cas, les verrues peuvent évoluer en carcinome épidermoïde. Il s’agit d’une forme grave de cancer de la peau qui peut causer la mort des lapins si elle n’est pas traitée.

Sans que l’on sache réellement pourquoi, les protubérances peuvent disparaître d’elles-mêmes. Dans les cas les plus graves, elles grossissent et empêchent les lapins de pouvoir se nourrir, entraînant leur décès.