Les experts alertent les habitants contre les « lapins Frankenstein » avec des tentacules, qui envahissent les parcs

Par ·

Lapin présentant des protubérances sur la tête et le visage

Les scientifiques savent d’où viennent ces protubérances ressemblant à des tentacules qui se nichent sur le visage et la tête des lapins aux États-Unis.

On en sait plus sur les lapins aperçus avec des tentacules dans le Colorado. Il y a deux jours, nous vous racontions que des lapins de Fort Collins ont été repérés avec des protubérances sur le visage et la tête.

Le Colorado Parks and Wildlife (CPW) avance que la cause de ces tentacules serait un virus : celui du papillome à queue blanche (CRPV). Ce dernier provoque la formation de tumeurs bénignes.

Le centre responsable de la faune prévient également que des variantes du virus pourraient se propager dans tout le Midwest américain. Et cela, à cause des moustiques et des tiques. Ces derniers piquent les lapins infectés et transmettent la maladie aux lapins sains.

Des protubérances qui peuvent être dangereuses dans certains cas

Lapin présentant des protubérances sur la têteCrédit photo : Reddit

Par ailleurs, les scientifiques ont noté que le virus se propage rarement par contact direct entre lapins. Pour l’instant, il n’existe aucun cas connu d’insectes pouvant transmettre ce virus par piqûre à l’homme. En attendant, les autorités recommandent aux habitants de Fort Collins et des alentours de se tenir éloignés des lapins.

Selon les scientifiques, les premiers symptômes sont des taches rouges apparaissant sur le visage des lapins. Elles forment ensuite des bosses ressemblant à des verrues. Ce sont ces verrues qui se transforment en papillomes kératinisés, semblables à des tentacules. Cela n’est pas dangereux pour les lapins. Cependant, des risques existent.

Parc de Fort CollinsFort Collins. Crédit photo : marekuliasz/ iStock

Plusieurs médias britanniques expliquent que dans certains cas, les verrues peuvent évoluer en carcinome épidermoïde. Il s’agit d’une forme grave de cancer de la peau qui peut causer la mort des lapins si elle n’est pas traitée.

Sans que l’on sache réellement pourquoi, les protubérances peuvent disparaître d’elles-mêmes. Dans les cas les plus graves, elles grossissent et empêchent les lapins de pouvoir se nourrir, entraînant leur décès.

Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Lapin Virus

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Lapin avec des protubérances sur le visage
Des lapins aperçus avec des tentacules poussant sur leur tête inquiètent les habitants
Un camion et un lapin dans une cage
Un camion transportant 4 000 lapins vers l'abattoir finit dans un fossé, les animaux s'enfuient dans la nature
Un groupe d'amis en train de chanter
Elle contracte une maladie incurable après avoir tenu un micro trop près de son visage dans un karaoké
Capture d'écran montant l'avion prendre feu
Un avion prend feu à 10 000 mètres d'altitude à cause... d'un lapin
gros plan sur un moustique piquant une personne
Piqué par un moustique, il décède d'une maladie rare transmise par l'insecte