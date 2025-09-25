Un écureuil enragé attaque des passants et les envoie à l'hôpital

Aux États-Unis, un écureuil agressif sème la terreur dans un quartier de Californie, envoyant plusieurs personnes aux urgences.

La communauté de San Rafael, une municipalité située en Californie (États-Unis), vit dans la peur à cause d’un rongeur ayant développé un comportement agressif envers les humains, rapporte le magazine People.

Depuis plusieurs semaines, un écureuil multiplie les attaques à l’encontre des riverains. Aussi fou que cela puisse paraître, le petit animal sauvage a envoyé deux personnes aux urgences, précise le média américain.

Ce week-end, Joan Heblack, une habitante, en a fait l’expérience. Cette femme a récemment été prise pour cible par le sciuridé, alors qu’elle était en train de se promener. Encore sous le choc, elle est revenue sur ce qu’il s’est passé auprès de la chaîne locale ABC 7.

« Il est sorti de nulle part. Je ne l’ai pas vu courir vers moi. Il s’est accroché à ma jambe. Sa queue volait dans tous les sens », a-t-elle expliqué.

Avant d’ajouter :

« Je criais : “Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça!” Je ne voulais pas le toucher. C’est effrayant. Comment voulez-vous retirer un écureuil accroché à votre jambe ? ».

La citadine a vu le mammifère enfoncer ses griffes dans sa peau. Blessée à la jambe, elle s’est rendue à l’hôpital pour y être soignée.

« J’étais en sang »

Selon les informations de nos confrères, au moins cinq attaques ont été signalées. Celles-ci sont toutes attribuées au même animal à fourrure. Des affiches ont été placardées dans la zone pour mettre en garde la population.

Une autre habitante de San Rafael, une dénommée Isabel Campoy, ainsi que sa nièce Carmen, ont croisé la route de l’écureuil. Ce qui devait arriver arriva...

« C’était mignon, il nous suivait, jusqu’à presque nous tuer finalement. Il était au sol et il a essayé de sauter sur mon visage. J’ai essayé de me protéger et il s’est attaqué à mon bras. Il a sauté et est reparti mais j’étais en sang, j’ai foncé aux urgences », se souvient la passante.

Crédit Photo : iStock

Interrogée sur le comportement de l’animal, Vanessa Potter, membre d’une association de protection de la faune sauvage, assure qu’il ne s’agit pas d’un « cas isolé ».

« Les écureuils ne sont pas porteurs de la rage. Mais lorsqu’ils ont été nourris ou soignés par des humains étant petits, ils associent les humains à la nourriture. Si celle-ci n’est pas disponible, ils peuvent devenir frustrés et agressifs », a-t-elle expliqué.

Pour pallier ce phénomène inquiétant, elle déconseille aux habitants de nourrir les animaux sauvages. De leur côté, les riverains espèrent que ce cauchemar va bientôt prendre fin.

Crédit Photo : iStock