Des lapins aperçus avec des tentacules poussant sur leur tête inquiètent les habitants

Des lapins avec une apparence préoccupante ont été aperçus dans le Colorado. Les responsables de la faune sauvage ont identifié la cause.

À Fort Collins, dans le Colorado, des promeneurs ont repéré des lapins présentant des excroissances. Elles se présentent sous forme de protubérances noires « ressemblant à des tentacules sortant de leur tête », décrit CNN et repris par le site East Idaho News.

Ces protubérances soulèvent des inquiétudes au sein de la population. Le Colorado Parks and Wildlife (CPW), le centre responsable de la faune, affirme que la cause de ces tentacules est un virus.

Crédit photo : Kyle Kempf/ iStock

Cependant, le centre a également avancé que ce virus n’est pas dangereux pour les humains et les animaux domestiques. Toutefois, le CPW invite la population à ne pas s’approcher des lapins ni à les toucher.

« On aurait dit que c'étaient des piquants noirs »

Fort Collins, Colorado. Crédit photo : Wirestock/ iStock

Ce n’est que très récemment que les habitants de Fort Collins ont commencé à remarquer l’apparence inhabituelle des lapins. Une habitante, Susan Mansfield, a déclaré aux médias locaux avoir vu un lapin avec des épines noires ou des « piquants » autour de la bouche.

« On aurait dit que c'étaient des piquants noirs ou des cure-dents noirs qui dépassaient de sa bouche. Je pensais que ça s’en irait pendant l'hiver, mais non. C’est revenu l’année suivante et ça a repoussé », raconte-elle.

Crédit photo : CNN

Selon les responsables de la faune sauvage, ces excroissances sont causées par un virus qui provoque des protubérances qui ressemblent à des verrues. Elles se nichent sur le visage ou la tête des lapins. Ces excroissances seraient ainsi similaires à celles des cellules cancéreuses bénignes. Cependant, aucun traitement n’est connu, précise le CPW. Par ailleurs, ces protubérances ne seraient pas nocives pour les lapins, sauf si elles se développent sur des zones sensibles comme la bouche ou les yeux, avance encore le centre.

Le virus se propage entre les lapins mais ne serait pas contagieux pour les humains et les autres animaux sauvages. Malgré tout, les autorités recommandent de ne pas s’approcher des lapins porteurs du virus et de rester à l’écart.