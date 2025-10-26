Né sans oreilles, ce lapin a reçu une adorable surprise de la part d'une fermière passionnée de crochet

Un petit lapin né sans oreilles a reçu un adorable cadeau pour remplacer ses organes manquants.

Alerte mignonnerie.

Il y a environ quatre mois, la Smithills Open Farm de Bolton, en Angleterre, a accueilli un nouveau pensionnaire : un adorable lapin nommé Van Gogh en hommage au peintre néerlandais.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le rongeur ne passe pas inaperçu. Et pour cause : celui-ci est né sans…oreilles. Malgré cette particularité, Van Gogh est un animal épanoui qui adore gambader dans la nature.

Crédit Photo : Smithills Open Farm

La malformation du lapin a attiré l’attention d’une fermière des environs. En parallèle de son activité, cette femme dirige une petite entreprise de vente de chouchous en crochet.

Cette dernière a alors eu l’idée de confectionner des oreilles pour l’herbivore « afin qu’il expérimente lui aussi ce que c’est que d’avoir des oreilles ».

Un accessoire craquant

La ferme a partagé une vidéo sur TikTok montrant Van Gogh essayer ses nouvelles oreilles fait main.

Sur ces images, le lapin au pelage gris apparaît sans son accessoire, au milieu de ses frères et sœurs, aux tons crème et gris. On voit ensuite la superstar de la portée poser avec sa « prothèse » maintenue par un nœud noué sous son menton.

La boule de poils est capable d’entendre malgré son handicap, a indiqué l’établissement.

« Il est né sans oreilles, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Heureusement, cela n'a pas affecté son audition, c'est donc un problème purement esthétique », a déclaré Caitlyn, porte-parole de Smithills Open Farm.

Selon ses dires, Van Gogh utilise ses fausses oreilles de temps en temps, sous la surveillance de ses propriétaires.

Crédit Photo : Smithills Open Farm

L’exploitation agricole accueille une grande variété d’animaux, comme des chèvres, des vaches Holstein, des cochons vietnamiens, des ânes, des lamas, des alpagas, des pintades, des cochons d’Inde ou encore un Shetland.