Deux chasseurs d'élans de 25 ans meurent frappés par la foudre

Ian Stasko et Andrew Porter

Aux États-Unis, deux chasseurs ont été mortellement frappés par la foudre dans le Colorado.

Andrew Porter et Ian Stasko, deux chasseurs américains âgés de 25 ans, ont été retrouvés morts le jeudi 18 septembre dans la région sauvage de San Juan située dans le sud du Colorado, une semaine après leur disparition.

Une autopsie a été pratiquée pour déterminer les raisons précises du décès. Comme le rapporte People, les résultats ont été dévoilés ce lundi 22 septembre 2025.

Les conclusions préliminaires indiquent que les deux victimes ont perdu la vie après avoir été frappées par la foudre, a déclaré auprès du magazine américain Richard Martin, médecin légiste du comté de Conejos.

Un éclair Crédit Photo : iStock

Selon ses dires, les défunts présentaient des blessures correspondant à « un choc électrique assez intense », ainsi que des traces de brûlure. Le spécialiste précise avoir constaté quelques cheveux « légèrement brûlés ».

L’expert est formel : le duo est mort foudroyé.

Ils partent chasser et meurent foudroyés

Les deux jeunes hommes, tous deux amateurs de plein air, ont disparu le 11 septembre dernier, près de la frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique alors qu’ils chassaient l’élan sauvage. Leur dernier contact remonte à environ 14 h 45 (heure locale), quand Andrew Porter a communiqué sa position à sa fiancée en utilisant un appareil satellite.

Alors qu’ils étaient censés rentrer à une heure précise, les deux amis n’ont plus donné signe de vie à leurs proches. Alertés, les adjoints du bureau de shérif sont arrivés au départ du sentier Rio De Los Pinos deux jours plus tard, à savoir le 13 septembre.

Un élan dans l'eauCrédit Photo : iStock

Toujours selon People, le véhicule du duo a été localisé, mais les chasseurs demeuraient introuvables. À l’intérieur de la voiture, les autorités ont découvert du « matériel de camping et des sacs à dos ». Une trouvaille jugée inquiétante car la région avait connu « de fortes pluies et du mauvais temps » au moment des faits.

Une importante opération de recherche a été lancée pour retrouver les portés disparus. Malheureusement, leurs corps sans vie ont été repérés quelques jours plus tard sur le sentier.

Opérations de recherche et de sauvetage le long du sentier Rio De Los Pinos dans le Colorado.Crédit Photo : Conejos County Sheriff’s Office

Source : People
Chasseur Colorado
