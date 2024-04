Une invasion de milliards de cigales s'apprête à déferler aux États-Unis, du jamais vu depuis deux siècles

Aux États-Unis, une partie du pays va se retrouver envahie par des milliards de cigales dites périodiques. Si le phénomène est courant, c’est la quantité qui est inédite puisque les scientifiques estiment que la dernière invasion aussi massive date de… 1803 !

Les prochaines semaines risquent de se transformer en atmosphère de fin du monde dans certains États américains. Comme chaque année, des milliards de cigales déferlent sur une partie du pays. Un phénomène auquel certains sont habitués sauf que cette année, il va prendre une ampleur bien plus apocalyptique.

En effet, il existe plus de 3000 espèces de cigales différentes à travers le monde. La majorité d’entre elles passent leur vie sous terre, sous forme de larve, avant d’émerger en tant qu’adulte pour se reproduire. Si certaines d’entre elles apparaissent chaque année, d’autres sont qualifiées de périodiques.

Crédit photo : iStock

Les cigales périodiques se démarquent par leurs hordes bien plus conséquentes que les cigales annuelles car elles n’ont pas de moyen de défense contre ses prédateurs. Ainsi, elles comptent sur la force du nombre pour préserver la survie de leur espèce.

Du jamais vu depuis deux siècles !

Or, cette année, il y aura deux groupes de cigales périodiques qui s’apprêtent à sortir de sous terre, se rajoutant aux milliards de cigales qui sortent déjà chaque année. Le premier groupe, le groupe XIX, émerge tous les 13 ans et a déjà commencé à se répandre en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

The Cicada season has started in South Carolina. pic.twitter.com/KBRekRQnnL — AccuWeather (@accuweather) April 24, 2024

Dans très peu de temps, c’est le groupe XIII, dans le Midwest, qui émerge tous les 17 ans, qui s’invitera à la fête. Dans le centre de l’État de l’Illinois, on s’attend même à avoir les deux groupes présents au même endroit, faisant craindre le pire. En effet, les scientifiques redoutent une invasion qui n’avait plus été vue depuis… 1803, soit 221 ans !

Si les cigales sont inoffensives, contrairement aux sauterelles qui ravagent les champs chaque année, elles peuvent être responsables de fâcheux incidents, comme des accidents de la route : “Historiquement, chaque fois qu’elles émergent, plusieurs accidents de voiture leur sont attribués. C’est la même chose cette année” avait indiqué la police de Cincinnati, dans l’Ohio, lors de l’invasion en 2021.

Il y a deux ans, les cigales étaient tellement nombreuses qu’elles avaient envahi les moteurs de l’avion qui devait transporter Joe Biden dans une tournée. L’avion a été cloué au sol plusieurs heures et a finalement été remplacé par un autre.