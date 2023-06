Vidéo : cette ville est envahie par des millions de criquets qui sèment la panique chez les habitants

Depuis quelques jours, la ville d’Elko dans le Nevada est envahie par des criquets. On vous en dit plus sur ce fait divers étonnant.

Surprise générale pour les habitants de la ville d’Elko dans le Nevada aux États-Unis. Depuis quelques jours, des millions de criquets, ces insectes sauteurs, ont débarqué en ville. Comme le rapporte CNN, alors que ces insectes sont en pleine période de migration, ils ont envahi les rues de la ville et recouvrent désormais les routes et les murs des habitations. Autre problème, ces bestioles font également des ravages sur les cultures agricoles. Pour rappel, entre 2001 et 2003, des grillons (même famille d’insectes que les criquets) avaient causé près de 25 millions de dollars de dommages aux cultures de l’Utah, comme le précise Sud-Ouest.

“Ils sont dégoûtants”

Face à ce surprenant incident, les habitants de la ville sont terrifiés. Certains d’entre eux ont réagi à cette invasion à la télévision locale KSL : “Ils sont tout simplement dégoûtants. Ils tombent même du plafond”, a confié l’habitante. À l’hôpital de la région, l’incident se fait également ressentir : “juste pour les conduire à l’hôpital, nous avions des gens avec des souffleuses à feuilles, avec des balais. Nous avions même un tracteur avec un chasse-neige juste pour pousser les tas de grillons et les déplacer du chemin”, a indiqué le directeur de la communication de l’établissement.

Elko Nevada is under attack. ??Video credit: cristenroses pic.twitter.com/6LZZG9rgoA — Wow Terrifying (@WowTerrifying) June 13, 2023

Pour lutter contre ces criquets, les autorités déposent du sable sur les routes. La raison ? “Ces insectes ne savent pas voler et restent au sol, ils sont donc écrasés par les voitures, créant ainsi, une couche glissante et dangereuse pour les usagers”, peut-on lire sur Sud-Ouest. Ainsi, le sable évite les risques d’accidents. Une situation rocambolesque.