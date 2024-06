Des milliers d'écrevisses de Louisiane envahissent la Charente-Maritime

Depuis plusieurs mois, l'écrevisse de Louisine a envahi la Charente-Maritime et sa présence est une menace pour la biodiversité.

On pourrait croire à un scénario sorti tout droit d'un dessin animé, mais il est pourtant réel et bien plus inquiétant qu'il n'y paraît.

En effet, après avoir été importée en France dans les années 70, l'écrevisse de Louisiane est devenu l'ennemi public numéro 1 en Charente-Maritime.

L'écrevisse de Louisiane, une menace pour la biodiversité

Car cette espèce n’est plus seulement dans les rivières, mais s'invite sur les routes par centaines et même dans les toilettes de certains habitants de la région ! Ces écrevisses sont d’ailleurs nuisibles pour l'environnement, puisqu'elles peuvent dévorer d’autres espèces. Et si la nourriture vient à leur manquer, elles peuvent changer de régime pour devenir herbivores et s’attaquer à la verdure.

Mais leur invasion n'est pas un motif suffisant pour les pêcher librement. Marie Rouet, directrice de la Fédération départementale de pêche, explique ainsi qu'il faut posséder une carte de pêche pour attraper les écrevisses présentes dans l’eau. Cependant, celles trouvées sur la route peuvent être ramassées, à condition de leur ôter la vie avant de les transporter.

Leur migration est favorisée par la forte humidité et la chaleur. Les spécialistes ne sont même pas sûrs qu'un changement météorologique pourrait en venir à bout, car les écrevisses peuvent creuser dans le sol pour se mettre à l'abri et trouver une source de fraîcheur.

Alors si vous souhaitez contribuer à stopper leur avancée tout en vous offrant un bon repas, la Fédération de pêche de Charente-Maritime a dévoilé ses conseils dans un post Facebook.

Bonne pêche !