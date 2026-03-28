“Des vaches découpées vivantes” : L214 dévoile des horreurs dans un abattoir en Martinique

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Les vaches présentes dans l'abattoir

L214 a établi un nouveau rapport sur un abattoir en Martinique, où des vaches seraient découpées vivantes. Attention, la vidéo peut choquer.

L214 est une association engagée dans la défense des droits des animaux et qui mène souvent des enquêtes dans les abattoirs. Elle avait notamment dénoncé les conditions atroces d’un élevage de poulets en Vendée. Pour illustrer ses propos et fournir des preuves suffisantes, l’association publie généralement des vidéos choc, comme ces images insoutenables filmées dans un abattoir de Craon.

Récemment, L214 a publié une nouvelle vidéo insoutenable prise dans l’abattoir public du Lamentin, en Martinique. Attention, les images peuvent choquer.

Des animaux encore conscients

Dans cet abattoir, les vaches sont entreposées dans un box inadapté et sont égorgées alors qu’elles sont encore conscientes. On peut même voir jusqu’à trois veaux dans un même box de contention. Les bovins se débattent alors qu’ils se vident de leur sang après avoir été égorgés, alors qu’ils devraient être inconscients.

La suite après cette vidéo

“Le box de contention permettant de maintenir les animaux pendant l’étourdissement est inadapté, empêchant une perte de conscience suffisante avant la saignée”, a indiqué L214, selon France Info.

Une vache de l'abattoirCrédit photo : L214

L214 porte plainte

En plus de cela, on observe “des coups d’aiguillon électrique abusifs sur des zones interdites, lorsqu’ils ne peuvent avancer ou de façon répétée”.

“Une fois encore, ces images montrent que des atrocités perdurent chaque jour dans les abattoirs, en France métropolitaine comme en Outre-Mer, et que les conditions d’abattage sont loin d’être maîtrisées faute de contrôles suffisants. Il est absolument intolérable d’infliger de telles souffrances à des animaux avec la complicité passive de l’Etat, dont la mission est de faire appliquer des normes déjà bien trop souples et permissives. Les animaux sont des êtres sensibles, il est grand temps de tous les considérer avec la même empathie et de les traiter avec resect, y compris dans les abattoirs”, a déclaré Lorène Jacquet, responsable campagnes et plaidoyer de la Fondation 30 Millions d’Amis.

L’association L214 a déposé plainte contre l’abattoir martiniquais pour sévices graves et mauvais traitements des animaux. Elle demande la fermeture immédiate de l’abattoir et déclame un audit complet de ces établissements en France puisque selon un rapport, 80% des abattoirs présenteraient des non-conformités.

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Abattoir L214

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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