Une célèbre jument de course est abattue et servie en soupe, son propriétaire réclame justice

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Portrait d'une jument

En Turquie, une jument de course blessée a été transformée illégalement en viande pour une soupe populaire.

L’horreur.

Smart Latch, une jument de course anglaise victime d’une blessure, était censée passer sa retraite dans un centre équestre, mais elle a connu un destin funeste à la place.

La soupe populaire tourne au scandale

En février, une soupe populaire municipale organisée à Mersin, dans le sud de la Turquie, a tourné au vinaigre.

Et pour cause : l’un des convives a trouvé « quelque chose » dans son assiette de  kavurma , un plat traditionnel à base de bœuf ou d’agneau frit, rapportent plusieurs médias locaux.

Un plat de kavurmaCrédit Photo : iStock

À la suite de cette découverte, le mets a été examiné par les enquêteurs du ministère de l’Agriculture. Résultat : une puce appartenant à un cheval de course nommé Smart Latch a été identifiée.

Âgée de quatre ans, cette pur-sang était connue pour avoir remporté plusieurs courses à l’hippodrome de la ville voisine d’Adana, précise Le Parisien.

Hippodrome d'Adana, en TurquieCrédit Photo : Wikimédia

Le 12 mars, le ministère a ajouté le « kavurma » de la soupe populaire de Mersin à la liste des « produits non sûrs » après avoir révélé qu’il contenait de la viande d’un animal à sabot unique : cheval, âne ou mulet.

Du centre équestre… à l’abattoir

La suite après cette vidéo

De son côté, Suat Topcu, le propriétaire de la jument, a confié l’agence privée turque DHA qu’il était bouleversé.

Smart Latch a débuté sa carrière en 2024, mais une récente blessure à la jambe l’a contrainte à se retirer.

Suat Topcu et sa jument Smart Latch

Crédit Photo : TJK

Son maître avait prévu de la confier à un club d’équitation via un transporteur local qu’il connaissait. Il était loin de se douter de ce qui allait réellement arriver à son animal.

Selon les enquêteurs, la jument n’a pas été emmenée au club d’équitation. En réalité, elle a été conduite à l’abattoir.

Les policiers soupçonnent que sa viande a été frauduleusement étiquetée comme du « bœuf » avant d’être vendue à l’entreprise qui approvisionne Mersin. Les autorités locales ont assuré que la viande utilisée avait été achetée conformément à la réglementation en vigueur.

Un cheval dans un vanCrédit Photo : iStock

À noter que Suat Topcu a été sanctionné d’une amende de 132 000 livres turques (environ 2 600 euros) de la part du ministère, pour ne pas avoir officiellement déclaré le don sa jument au centre équestre.

« L’amende n’est pas importante, ce qui compte, c’est de retrouver ceux qui ont commis cette cruauté », a-t-il déclaré.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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