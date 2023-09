Un ours sauvage dévore un pique-nique sous le regard apeuré d'une maman et son fils, la vidéo terrifie les internautes

Au Mexique, une mère de famille et son fils de 15 ans ont vécu une véritable frayeur dans un parc écologique. Alors qu’ils étaient en train de piqueniquer, un ours s’est invité à leur table et a dévoré une partie du repas.

Un face-à-face terrifiant.

Silvia Macias est une mère de famille mexicaine qui habite à Mexico. Pour les 15 ans de son fils Santiago, cette dernière a décidé de l’emmener dans le parc écologique de Chipinque (nord du pays) pour un pique-nique.

Sur place, la maman et l’adolescent avaient l’intention de déguster des tacos, des enchiladas et des frites, mais le repas d’anniversaire ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, un ours, un brin gourmand, s’est invité à leur table, explique La Dépêche.

Face à cette situation, Silvia et son fils ont eu le réflexe de rester immobiles pour ne pas attirer l’attention de l’ursidé, qui se trouvait à quelques centimètres d’eux.

Crédit Photo : capture d'écran / Twitter

«On sentait son odeur»

Comme le précise le quotidien régional, une vidéo de la rencontre a été publiée sur les réseaux sociaux, où elle est rapidement devenue virale. Sur les images, on aperçoit le plantigrade dévorer les mets présents sur la table.

De son côté, Silvia couvre le visage de son enfant alors que ce dernier se blottit contre son épaule. Par chance, le mammifère est retourné dans son habitat naturel une fois l’estomac plein.

A black bear in Mexico interrupted a birthday picnic and ate up their food as a mother shielded her son from the animal. https://t.co/7MExtvwKFV pic.twitter.com/X074XVOf4E — CBS News (@CBSNews) September 27, 2023

«La pire des choses, c’était que Santiago puisse avoir peur. Il a très peur des animaux en général, que ce soit d’un chien ou d’un chat même. C’est pourquoi je lui ai couvert les yeux, parce que je ne voulais pas qu’il voie l’ours et crie ou s’enfuit», a indiqué la mère de famille à Associated Press.

Avant d’ajouter : «Je redoutais qu’avec la peur, il crie ou effraie l’ours et que celui-ci réagisse. Il était vraiment très près, on sentait son odeur, l’entendait manger et grogner».