Un homme meurt encorné après avoir provoqué un taureau lors d'un festival controversé

Un Colombien est mort après avoir été encorné par un taureau lors d’un festival controversé.

Les faits se sont déroulés samedi 9 août lors d’une corraleja (festival de tauromachie) organisée dans la ville de Fundación, dans le département de Magdalena, au nord de la Colombie.

Dans ce type d’événement, les spectateurs sont invités à se rendre dans l’arène où ils sont « autorisés » à affronter le taureau.

Crédit Photo : iStock

Yovanis Márquez, 35 ans, faisait partie de la foule présente dans la carrière colombienne. Comme le rapporte LADbible, le trentenaire est mort après avoir reçu plusieurs coups de corne.

Cette scène a été immortalisée en vidéo par une personne venue assister à ce divertissement.

Este es el momento en que un hombre identificado como Yovani Romo fue alcanzado por un toro en las corralejas de Fundación, Magdalena.



El hombre falleció ayer tras ser corneado por un toro malherido, en un acto de defensa propia, en medio de las "fiestas" del municipio.



El año… pic.twitter.com/oe8oUIp0aD — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 10, 2025

Il provoque un taureau et finit encorné

Sur ces images, l’homme apparaît torse nu au milieu de la foule. Entouré par plusieurs toreros, il court vers le taureau et tente de sauter par-dessus lui.

Cependant, il ne parvient pas à franchir l’obstacle et l’animal l’encorne violemment avant de le jeter par terre. Alors que les spectateurs hurlent, Yovanis Márquez se relève et s’enfuit en courant.

Selon les médias locaux, il est décédé des suites de ses blessures après avoir été transporté en urgence à l’hôpital.

« Il s’est relevé comme s’il allait bien mais le sang coulait. Il s’est effondré au sol quelques secondes plus tard », a déclaré un témoin à El Tiempo.

Crédit Photo : Capture d'écran X

À la suite de cet incident, le groupe colombien de défense des droits des animaux Plataforma ALTO a partagé sur X la vidéo montrant l’attaque.

« L'homme est décédé hier après avoir été encorné par un taureau blessé, qui agissait en légitime défense, pendant les « festivités » de la municipalité », a indiqué l’association.

En 2024, la Colombie a décidé d’interdire les corridas à partir de 2027. En Amérique du Sud, cette pratique est illégale au Brésil, au Chili, en Argentine, en Uruguay et au Guatemala.

Crédit Photo : iStock